La fundación de Thiago y Rafinha colabora en la lucha contra la COVID-19

Gerona, 12 abr (EFE).- La 'Alcantara Family Foundation', la fundación de los hermanos Thiago y Rafinha Alcántara, informó este domingo de que "ha dado un paso más en su objetivo de contribuir a la lucha contra la COVID-19 en la primera línea".



Este paso consiste en la aportación de un comunicador inteligente para los pacientes traqueostomizados que se recuperan de la fase más aguda del nuevo coronavirus en el Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Gerona.



La utilidad y la aplicación de este intercomunicador digital "resulta esencial cuando los pacientes que ya han dejado atrás la fase más aguda de la enfermedad y han sido desintubados", explicó la fundación en un comunicado.



"Tras la sedación ya pueden comenzar a respirar por sí mismos, pero con el refuerzo de una perforación en el cuello y temporalmente imposibilitados del uso de las cuerdas vocales. No pueden hablar en esa fase de la recuperación", apuntaron desde la fundación, que, con este comunicador inteligente, pretende ayudar a un tipo de pacientes que "sufren mucha ansiedad al no poder expresar aquello que sienten o piensan, y en muchas ocasiones por no poder entender todo lo que les ha sucedido".



Según destaca la 'Alcantara Family Foundation', el aparato, que entrará en funcionamiento dentro de pocos días, "permite que los enfermos y los médicos y las enfermeras puedan comunicarse a la perfección".



Eso facilita "una interacción absolutamente clave y necesaria", que consiste en "situar ante el paciente una pantalla con preguntas e iconos cuya superficie, gracias a un software muy sofisticado, es sensible a la dirección de sus pupilas, de manera que, fijando un breve momento la mirada en el icono, se activa la grabación con el mensaje deseado".



La fundación, que insistió en enfatizar la importancia de dar el confort, la confianza y la tranquilidad que necesitan a los enfermos que superan los días más complicados y recobran la conciencia para que, así, se estabilicen, está integrada por Thiago y su esposa, Júlia Vigas, por Rafinha y por los padres de los dos jugadores, Valeria y el exfutbolista Mazinho.



Nació el verano pasado "para dar apoyo y ayuda a niños y niñas utilizando el balompié como una herramienta de integración social en barrios desatendidos de Barcelona y de Vigo", pero ahora se ha adaptado "a la emergencia y a la nueva realidad de días que están siendo difíciles en todos los frentes", reorientando así sus esfuerzos hacia la lucha contra el nuevo coronavirus.