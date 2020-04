Álvaro Gutiérrez o un sorbo a la Copa América en un penalti que pocos miraron

Montevideo, 13 abr (EFE).- Aunque pocos confiaban en él y muchos no quisieron mirar, Álvaro Gutiérrez anotó con un potente disparo el cuarto penalti de una serie que le dio a Uruguay su decimocuarta Copa América y que le permitió estirar un invicto como local por este trofeo que lleva más de 100 años.

"El estadio estaba mudo y quieto", recuerda Gutiérrez durante una entrevista con Efe en la que, obviamente, se habla de la tarde del 23 de julio de 1995, cuando la Celeste se impuso ante el Brasil de Mário Lobo Zagallo en el Centenario de Montevideo.

Este es apenas uno de los cuentos que tiene para hacer este excentrocampista, bicampeón uruguayo como entrenador del Nacional y amante de la guitarra y el 'rock and roll'.

A DOCE PASOS DE LA GLORIA

Las ejecuciones de Enzo Francescoli, Pablo Bengoechea, José Herrera, Gutiérrez y Sergio 'Manteca' Martínez sumadas a la parada de Fernando Álvez ante el disparo de Túlio Maravilha coronaron en una tarde soleada al equipo dirigido por Héctor 'Pichón' Núñez, que en el minuto 90 había igualado 1-1 gracias a un golazo de tiro libre de Bengoechea.

De esa tanda surge, quizás, una de las mejores anécdotas de quien vestía la camiseta número '5' y se destacaba más por la marca que por el juego vistoso.

"Estaba muy nervioso cuando empezó la tanda de penaltis, pero cuando erró Túlio me tranquilicé bastante, porque si yo erraba era un empate por lo menos", señala Gutiérrez, quien sonríe al recordar su pasado como jugador.

La confianza que se tuvo fue más fuerte que la intuición del portero Claudio Taffarel, que voló hacia el otro palo, aunque esa confianza no fue la misma que tuvieron todos los hinchas celestes.

"Con el tiempo todos me decían: 'Yo no lo vi'. Tengo un 99 % de gente que no lo vio y un 1 % que me dicen que me tenían fe, pero para mí que están mintiendo", bromea Gutiérrez.

ASÍ VIVÍ LA COPA AMÉRICA

"Muy buena calidad individual y también un gran sentido y compromiso de equipo". Esas son para el exfutbolista las claves que tuvo Uruguay para conseguir su decimocuarta Copa América que, en ese momento, lo puso como el más ganador del torneo junto con Argentina.

Antes del certamen, los dirigidos por 'el Pichón' Núñez llevaron a cabo dos giras de preparación que Gutiérrez califica como "muy buenas", ya que permitieron al entrenador "diagramar su esquema de juego y definir a los futbolistas que al final iban a quedar".

Según cuenta, pocos días antes del comienzo del torneo, el plantel se enteró de que la Celeste jamás había perdido en casa en Copa América, lo que generó una "presión añadida" que tuvo su punto máximo en el tercer juego de la fase de grupos.

"Ganamos los primeros dos y el tercero lo encaramos con jugadores que no venían siendo titulares. Íbamos perdiendo con México, quedaba poco y estábamos un poco tensionados por eso", dice Gutiérrez, que recuerda la alegría y la tranquilidad que les dio el gol de Marcelo Saralegui en el minuto 79, que selló el empate.

Sobre la final, Gutiérrez destaca la entrega que tuvo su equipo para vencer a un rival que un año atrás se había consagrado campeón del mundo.

"Brasil realmente tenía un equipo muy bueno y empezamos perdiendo, pero en ningún momento bajamos los brazos, siempre confiamos en nuestras posibilidades y luchamos a muerte. Muchas veces creo que durante el desarrollo del partido se vio a un Uruguay que empujaba más desde lo anímico que desde lo táctico y técnico".

Gutiérrez recuerda a varios futbolistas que pasaron por la Copa América de 1995 y que dejaron su huella. Uno de esos es el brasileño Edmundo, quien le pareció un "jugadorazo".

También al lateral Roberto Carlos o el centrocampista Mauro Silva, quien un año atrás fue campeón mundial en Estados Unidos.

Resalta la calidad del argentino Ariel 'Burrito' Ortega, quien a sus 21 años comenzaba a mostrar su enorme talento, y del colombiano Carlos 'Pibe' Valderrama, a quien tuvo que marcar en la semifinal.

Respecto a su equipo, 'el Guti' no se olvida de Enzo Francescoli, Rubén Sosa, Pablo Bengoechea y Óscar Aguirregaray.

UNA CARRERA CON ROCK AND ROLL Y GUITARRA EN MANO

En un vestuario donde la mayoría se inclinaba por la cumbia y en el que sonaban las canciones de Karibe con K y Conjunto Casino -grupos de música tropical uruguaya-, Gutiérrez cuenta que era del pequeño grupo que escuchaba 'rock and roll' y confiesa que él era "el más rockero de todos".

Si tiene que elegir canciones de ese momento, el exjugador se queda con "She Sells Sanctuary", de la banda británica The Cult, o "Sweet Child O' Mine", de la estadounidense Guns N' Roses.

Su amor por la música hizo que llevara su guitarra a una concentración en la que los juegos de Nintendo y de naipes eran algunas de las diversiones diarias.

Sin embargo, afirma que no la tocaba siempre por dos motivos: no molestar a sus compañeros y porque no lo hacía muy bien, aunque confiesa que con el tiempo se pulió "un poquito".

JUGADORES EN GRAN NIVEL

Para Gutiérrez, en el comienzo de las eliminatorias del Mundial de Catar 2022 y en la Copa América 2020 Uruguay va a encontrar en "gran nivel" a varios de sus jugadores.

Destaca como una gran ventaja que muchos de los futbolistas celestes actúen en equipos grandes de Europa, porque en estos se juega más al ataque.

"No es lo mismo ensamblar jugadores que están en equipos chicos con los futbolistas que lo hacen en equipos grandes. Generalmente el equipo grande sale a atacar, a presionar arriba. Muchas veces cuando sos jugador, por más que juegues en Europa, si lo haces en un equipo chico te acostumbras a no salir tanto, a esperar un poco", explica.

Pese a esto, cree que Uruguay no debe perder "la esencia" de su fútbol basado en pelear cada pelota y no darse nunca por vencido, a lo que se le podrá agregar el buen pie.

Eso que dice Gutiérrez es la famosa garra charrúa, con la que la Celeste buscará llegar a su cuarto mundial consecutivo y con la que intentará alzar su decimosexta Copa América.