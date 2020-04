Gálvez: "Un país económicamente poderoso como Catar tiene más facilidades"

Alejandro Gálvez (Granada, 1989) juega actualmente en Catar, un país que centra las miradas del fútbol internacional como anfitrión de la Copa del Mundo del 2022. Integrante del Qatar SC, no cree que la crisis del coronavirus vaya a afectar a los plazos marcados por la organización en una entrevista con EFE.



P: ¿Cómo se encuentra Catar en mitad de esta pandemia?



R: No es tan grave como en España. Aquí hay menos población y ahora normalmente está habiendo entre 200 y 250 infectados cada día. Es cierto que hay pocos muertos. Tienes la opción de salir siempre y cuando vayas un poco protegido por tu bien, pero el Gobierno te recomienda que si puedes te quedes en casa. Eso facilitaría que todo se arreglase cuanto antes.



P: ¿Ayuda a controlar esto que el país posea una economía fuerte?



R: Sí, por supuesto. Estamos viendo que en España está habiendo muchísimos problemas porque hay mucha más gente infectada y no dispone de tanto material. Al final cuando un país económicamente es poderoso como Catar tienen muchas más facilidades. En ese sentido aquí el material sanitario es muy amplio, no hay ningún problema.



P: ¿Tienen las creencias religiosas alguna influencia en las medidas o en el comportamiento de la gente?



R: Es cierto que hubo una serie de infectados porque al cerrar las mezquitas hubo gente trabajadora extranjera, que viene aquí a buscarse la vida para su familia y para ellos, que se vio obligada a rezar en casa. Se subían a la azotea, a la parte de arriba, y se juntaban entre cincuenta y setenta personas.



A partir de ahí empezaron un poco a contagiarse y eso el Gobierno lo penalizó. Independientemente de este pequeño problema el resto de la gente se está comportando bastante bien, está quedándose en casa y sale solo a los supermercados y a cosas necesarias como ir a la farmacia. Además ahora está volviendo el calor de nuevo y es un poco desagradable estar en la calle.



P: Uno de los principales focos para atraer a trabajadores extranjeros está siendo la organización del Mundial 2022, un evento muy importante. ¿Afecta la enfermedad a los plazos marcados y a la construcción de los recintos?



R: Yo creo que no. De hecho hace tres o cuatro días se acabó uno de los estadios para el Mundial. Son espectaculares, están climatizados con aire acondicionado. Es cierto que ahora pueden estar trabajando menos tiempo o pueden haber dejado de trabajar alguna temporada pero yo creo que no va a haber ningún problema.



Quedan dos años para que se dispute y esta gente tiene una capacidad inmensa de orden de trabajo y de programación, con lo cual no creo que haya ningún problema para que esté todo en perfectas condiciones cuando llegue.



P: ¿En qué condiciones está viviendo usted esta situación allí?



R: Yo creo que no tan exagerado como a lo mejor en España. Estamos en casa tranquilos, tenemos entrenamiento 'online' con el cuerpo técnico a las cuatro de la tarde, enfrente de casa tenemos jardín para realizar trabajo de carrera, durante el día estamos en casa en las zonas comunes...



Es cierto que donde nosotros vivimos y en todo Catar han cerrado las playas y las piscinas para prevenir y que no haya más infectados pero la calidad de vida aquí es buena durante todo el año y ahora no ha pasado a ser mala. Te tienes que poner en la posición de tu familia. La mía está en Granada, encerrada en casa sin poder salir, con lo cual yo ahora mismo estoy siendo un privilegiado.



P: Si se reanuda la liga después de esto jugarían en fechas donde hace mucho calor. ¿Está el cuerpo preparado para ello?



R: Es cierto que los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero son espectaculares porque las temperaturas están entre los 19 y los 24 grados. Pero entre abril y parte de septiembre el calor es terrible. Eso sí, contamos con que los estadios tienen aire acondicionado e incluso hay gente en la grada que siente un poco de frío al estar parada. No creo que haya ningún problema, los estadios están preparados para el calor.



P: Usted ha jugado en Alemania. ¿Qué le parece que algunos equipos de la Bundesliga hayan vuelto al trabajo?



R: Yo creo que en Alemania no son ningunos locos. En ese sentido yo creo que habrán tomado esa decisión porque lo creen conveniente, porque creerán que los infectados no van a ir a más y no va a haber más muertes. Eso es decisión de cada país y si ellos entienden que está bien iniciar los entrenamientos porque no hay peligro de nada, hay que respetarlo.



P: ¿Habla con compañeros allí? ¿Están preocupados por ello?



R: Tengo contacto con Claudio Pizarro y hablamos en un grupo de wasap con dos o tres compañeros más. Están iniciando los entrenamientos con medidas de precaución pero en ese sentido no están preocupados con lo que pueda pasar en Alemania porque parece ser que lo tienen todo controlado.