¡Palop desvela que ha superado el coronavirus, tras 12 días ingresado!

El exportero y entrenador Andrés Palop ha anunciado este martes que ha superado el coronavirus después de haber permanecido ingresado doce días en el hospital 9 d'octubre de València y ha mandado un mensaje de ánimo para todos aquellos que han contraído el COVID-19 y les ha pedido que se mantengan "fuertes psicológicamente".



Palop, de 46 años y que como portero jugó en el Valencia, Villarreal y Sevilla, entre otros equipos, ha publicado un mensaje en su cuenta oficial en Instagram en el que ha explicado que contrajo el virus y que, "después de unos días de pasarlo mal y de mucha incertidumbre", ha recibido este martes el alta y ya está en su domicilio.



"He estado doce días ingresado por culpa del positivo COVID-19. Desgraciadamente y como muchas personas me infecté y tuve que ingresar en el hospital. Ahora ya puedo decir que he dado negativo y ya estoy en mi casa", ha escrito Palop, que ha ilustrado su mensaje con una foto en la que aparece con una mascarilla que le cubría el rostro.



El ahora técnico, cuyo último equipo fue la UD Ibiza, ha agradecido el trato recibido por todo el personal del hospital 9 d'octubre, donde ha pasado doce días ingresado, y también ha querido dar las "gracias a toda mi familia por estar ahí cada día y hacerme sentir fuerte y darme tanto cariño".



Además, Palop ha explicado que debe permanecer catorce días en aislamiento en su casa y ha querido mandar un mensaje de ánimos a todos aquellos que han sido contagiados. "Que la gente se mantenga positiva y con todas las fuerzas para vencer, que no se debiliten y manténgase fuertes psicológicamente. Se sale", ha rematado.



En su trayectoria como futbolista, Palop logró dos Ligas y dos Copas del Rey con el Valencia y dos Copas de la UEFA con el Sevilla, entre otros títulos, y se proclamó campeón de Europa con España en 2008.