Kadete: "La prueba en México es muy cara, la gente no se la puede permitir"

Madrid, 19 abr (EFE).- Querétaro es una ciudad para el recuerdo del fútbol español pues fue allí donde Emilio Butragueño le marcó cuatro goles a Dinamarca en el Mundial 1986. Ahora disfrutan allí con el juego de un compatriota suyo Kike López 'Kadete' (Madrid, 1994). EFE hablado con él para conocer cómo ha afectado al país la llegada del coronavirus.



Pregunta: ¿Qué opinión parece tener la sociedad del modo en el que se está gestionando esta crisis en México?



Respuesta: En general, por lo que veo en redes sociales, ahora se está tomando más en serio de lo que se tomó al principio. Yo creo que le ha pasado a todos los países en los que se está sufriendo. En un principio se tuvo como algo que no iba a ser tan grave y al final lo ha acabado siendo.



Yo creo que con la población pasa lo mismo, si tus dirigentes no lo toman en serio, lo tomas igual. Hasta que al final no lo han tomado realmente en serio la gente aquí no se ha dado cuenta de la realidad y de lo peligroso que es este virus.



P: ¿Compartir un problema común con Estados Unidos ha hecho que se suavice la relación entre los dos países?



R: Yo creo que no. Al final no creo que esto haya mejorado nada porque cada uno está preocupado de lo suyo y no se están ayudando de ninguna manera.



P: Pese a todo en el 2026 ambos países junto con Canadá van a organizar el Mundial. ¿Usted cree que las consecuencias económicas de esta crisis pueden hacerles cambiar de opinión?



R: No lo sé. Es pronto para decir esas cosas, al final las consecuencias económicas no las veremos hasta que no pase un tiempo. Todos los países del mundo van a salir afectados por esta crisis y México mucho también. Hay mucha gente en situación de pobreza, los que jugamos al fútbol somos muy privilegiados.



P: Allí el coronavirus ha tenido lazos con el fútbol porque lo contrajo el presidente de la liga. ¿Ha sido un caso muy mediático?



R: Cuando sucedió salió en todas las redes sociales al igual que sucedió con otro gran empresario que lo ha tenido. Creo que fue algo que hizo ver a la sociedad mexicana que cualquier persona lo podía tener. El problema está en que te hagan la prueba o que no, porque la prueba aquí es muy cara y la gente no se la puede permitir.



P: ¿Ha visto la nueva temporada de 'La casa de papel'? Fue noticia porque el anuncio de su fichaje por el Querétaro se inspiró en la serie.



R: La verdad es que 'La casa de papel' ha tenido muchísimo éxito aquí en México, pero impresionante. También en América Latina. Pero si te soy sincero no la he visto. No me gusta la serie, la verdad.



P: ¿El público mexicano es tan enfervorizado como se piensa?



R: Creo que son muy sentimentales por decirlo de alguna manera. Cuando las cosas van bien es impresionante pero también son muy críticos. Y eso está bien, no es algo malo. Me ha sorprendido el sentimiento que tienen. Las buenas son muy buenas pero como te vaya un poquito mal, te espabilan rápido.



P: Juega en Querétaro, una ciudad muy vinculada al fútbol español. Allí Emilio Butragueño le marcó cuatro goles a Dinamarca en el Mundial de 1986. ¿Se sigue recordando aún aquella gesta?



R: Sí que se recuerda, se tiene un buen recuerdo de eso. Es de las cosas más importantes aquí a nivel fútbol.



Por Carlos Mateos Gil