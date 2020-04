Saviola: ?Lo que te diré cuando te vuelva a ver? y ?Milagro en la celda 7?

Andorra la Vella, 19 abr (EFE).- El ex futbolista del FC Barcelona o Real Madrid, entre otros, el argentino Javier Saviola, que vive su confinamiento particular desde el Principado de Andorra, dónde reside desde hace ya unos años propone a petición de EFE un libro, una película, una serie y un videojuego para sobrellevar el confinamiento provocado por la crisis sanitaria de la Covid-19.



Libro: ?Lo que te diré cuando te vuelva a ver?, de Albert Espinosa. Sinceramente he elegido este libro porque me siento muy reflejado de la vida que tuve yo con mi padre de los consejos que me daba, de cómo fuimos viviendo la vida hasta los 19 años que es cuando él falleció, pero este libro me trae muchos recuerdos. Un libro impresionante y de los mejores que he leído por laemotividad que tiene y de hacerme recordar tanto a lo que viví yo en mi infancia con mi padre. Lo recomiendo ya que es un libro que me ha llenado muchísimo y me ha traído muchos recuerdos.



Película: ?Milagro en la celda 7?. Una película impresionante y espectacular. Me recordó mucho a ?La vida es bella?. Me encantó porque te demuestra el cariño que le tiene un padre a una hija y lo que llega a hacer un padre por su hija. Muy recomendada y va a gustar mucho. Es muy triste, aunque en este momento la gente pueda quuerer ver otro tipo de películas, es muy buena.



Serie: ?Sin límites?, de Craig Sweeny. Me ha gustado mucho porque tiene mucha acción y la he disfrutado. Me tuvo bastante entretenido y la pude compartir aquí con mi mujer que también le gustó.



Videojuego: Nunca he sido de videojuegos.