Zaldívar asegura que el Puebla pasaba por gran momento y eso motiva al grupo

El delantero Ángel Zaldívar, del Puebla del fútbol mexicano, aseguró este jueves que equipo había encontrado un equilibrio entre la ofensiva y la defensa en el torneo Clausura 2020 y eso tiene al grupo motivado.



"Antes de la suspensión del torneo habíamos encontrado la portería rival, eso nos tiene motivados por volver", señaló el atacante en declaraciones a Efe.



Dirigido por el peruano Juan Reynoso, el Puebla ganó tres y perdió uno de sus últimos cuatro partidos, en los que se convirtió en la mejor defensa del torneo y subió al décimo lugar del Clausura, con cuatro victorias, dos empates, cuatro derrotas y 14 puntos, misma cantidad que los ocupantes del séptimo escaño.



"La principal preocupación del entrenador era la parte defensiva y para ello nos unificó como equipo, la labor comenzaba desde los atacantes al estorbar la salida del rival y poco a poco vimos resultados, porque nos hicimos sólidos", reveló.



Zaldívar destacó que una vez conseguida la confianza en la parte defensiva, comenzaron a mejorar en el ataque, algo que les había costado trabajo. "Somos el equipo que menos anota, en esa parte tenemos que mejorar. Si bien no nos anotaban, no metíamos gol", indicó.



El delantero, surgido de las inferiores de las Chivas de Guadalajara, y qué jugó también para el Monterrey, aseguró que se ha sentido cómodo en el Puebla, que le ha permitido ser titular en nueve de los 10 partidos del equipo.



"Aún siento que puedo dar más, sin embargo me ha gustado lo que he podido hacer. El último partido antes del parón por el coronavirus anoté y con eso ganamos en el campo del San Luis. Siento que he podido contribuir no únicamente con goles sino también con esfuerzo y sacrificio táctico", agregó.



Para Zaldívar, recobrar la confianza en el Puebla ha sido vital, ya que el 2019 con el Monterrey participó sólo en 16 partidos con apenas un gol. "Son aprendizajes. En Monterrey absorbí mucho de Rogelio Funes Mori por ejemplo, pero no fue mi tiempo. Lo disfruté a pesar de los pocos minutos que me dieron porque me adapté al grupo, pude salir campeón y hasta logré ir al Mundial de Clubes", explicó.



Pendiente de la situación sanitaria, Ángel Zaldívar acata las restricciones sociales y se aferra a la esperanza de que pase pronto la pandemia. "Hago todo en casa y sólo salgo para lo indispensable como la compra de víveres. Está claro que entramos a un punto crítico en el que, o salimos, o se hace más grande y peligrosa, así que la ayuda qué podemos dar es permanecer en casa", concluyó.