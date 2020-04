Guerrero: "Hasta dentro de un año no se entenderá el funcionamiento del virus"

Estivella (Valencia), 25 abr (EFE).- La futbolista del Valencia Femenino Paula Guerrero, graduada en Biología Molecular en Estados Unidos y estudiante de Bioquímica y Ciencias Biomédicas, afirmó que la sociedad debe asumir que hasta dentro de un año "como mínimo" no se entenderá el funcionamiento de la COVID-19.



Guerrero añadió, en una entrevista telefónica con EFE, que tampoco habrá hasta entonces vacuna para combatirlo y que los científicos sabían "muy poco" del virus.



Desde su casa de Estivella (València), la bióloga y futbolista de 23 años reconoció que al margen de su trabajo diario para mantenerse en forma por si se retoma la competición en la Primera Iberdrola, pasa el tiempo centrada en la lectura de artículos científicos sobre el coronavirus.



Por ello, Guerrero pidió paciencia tras haber detectado que "la gente está algo" de cara a que se encuentre una vacuna con rapidez.



"Como científica me gusta leer cosas nuevas sobre el virus. No sabíamos casi nada, pero poco a poco conocemos cosas que nos están sirviendo mucho para encontrar la vacuna, aunque me da la sensación de que la gente cree que se consigue de un día para otro", indicó la futbolista valenciana.



"Quizá es porque la gente no está informada, pero debe saber que encontrar una vacuna lleva bastante tiempo. Como mínimo hasta dentro de un año no se va a poder entender el funcionamiento del virus porque éste no es hoy como al principio se creía que era", agregó Guerrero, quien está segura de que se saldrá del confinamiento.



La deportista cursa en Valencia tercero de Bioquímica y Ciencias Biomédicas tras haberse graduado en Biología Molecular en 2018 en Estados Unidos.



Allí viajó becada por una universidad americana y compaginó el fútbol y los estudios durante dos años y medio y, por ello, explicó que la experiencia que tuvo en un laboratorio le hace ser muy prudente.



"Trabajé en un laboratorio y comprobé el tiempo necesario para hacerlo todo. Una cosa es la teoría y otra la práctica. Para asegurar que un experimento ha salido bien y que no se ha resuelto de chiripa, hay que repetirlo varias veces y eso conlleva tiempo", señaló la jugadora, quien subrayó la importancia de descartar cualquier efecto secundario.



"Hay una cosa de la ciencia que la gente no comprende y es que requiere bastante tiempo", comentó Guerrero, quien precisó que "muchos científicos se han dejado otros proyectos para centrarse en el virus" y que aunque se avanza "todo lo deprisa que se puede, los resultados no pueden ser inmediatos".



Guerrero declaró que a pesar de que solo le queda un curso para acabar la Universidad su prioridad mientras pueda será el fútbol.



"No me veo dejándome el fútbol en ningún momento. Hasta que el cuerpo me deje, voy a compaginar las dos cosas. En el fútbol daré todo lo que pueda y luego ya me centraré en la ciencia", finalizó la jugadora del Valencia Femenino.



Pedro Zamora