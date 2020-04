Jairo: "En el Sevilla viví la mejor temporada de mi carrera"

El delantero Jairo Samperio, exugador del Sevilla y que actualmente milita en el Hamburgo, ha asegurado que "en Alemania están las cosas mucho mejor que en España" y que ya llevan tres semanas en las que tienen "la suerte de trabajar en grupos pequeños y con muchas medidas de seguridad".



El futbolista cántabro, de 26 años y que tras su paso por el Sevilla en la campaña 2013-14 también jugó en el Mainz 05 alemán, relató, en declaraciones a los medios del club hispalense, sus vivencias en este periodo de crisis sanitaria y dijo que "las primeras dos semanas" estuvieron en sus domicilios pero "con la ventaja de que nunca el confinamiento ha sido tan restrictivo como en España, pudiendo salir a la calle a correr".



Jairo señaló que, en su caso particular, "físicamente no te encuentras bien, el cuerpo está como un poco apagado, quizás porque la cabeza esté pensando en lo que está pasando fuera".



El delantero afirmó que la idea que tienen en Alemania es la de reanudar la competición entre el 9 y el 16 de mayo, y consideró que con una o dos semanas de trabajo en grupo de toda la plantilla "se puede llegar bien". "Si hubiese menos tiempo sería difícil llegar en las mejores condiciones, pero en nuestro caso creo que será posible", subrayó Jairo, quien asume que tendrán que reanudar la liga sin público en las gradas de los estadios.



El cántabro de Cabezón de la Sal, sobre su adaptación a Alemania y al fútbol germano, destacó que está "contento" y que lleva una "vida muy tranquila". "Son muchos años y manejo bastante el idioma. Me ha servido para madurar como persona y como jugador y estoy contento, la ciudad ahora mismo es un espectáculo y la gente me trata muy bien. El club me dio una gran oportunidad después de la grave lesión que tuve y solo tengo palabras de agradecimiento", explicó.



Sobre su etapa como sevillista, Jairo aseguró que "a día de hoy" fue "la mejor temporada" de su carrera "en cuanto a resultados y en cuanto a lo vivido y por la gente". "Como se vive el fútbol en Sevilla creo que se puede comparar con pocos sitios en el mundo. Solo tengo palabras de agradecimiento para el club y lo que le rodea", afirmó.



Añadió que "todos los jugadores sueñan con llegar a lo máximo en el fútbol" y que está agradecido al Sevilla porque le hizo tener en su "currículum un título europeo" y que eso cuando se lo cuente a sus hijos o termine su carrera lo valorará "aún más", en alusión a la Liga Europa que el equipo andaluz ganó en 2014 en Turín (Italia) ante el Benfica de Lisboa.



"Cuando terminas una etapa en el club le coges muchísimo cariño y especialmente cuando te han ido genial las cosas. He seguido muy de cerca los pasos del Sevilla, al final, cuando yo me fui, el equipo había sido una sorpresa, se consiguió ganar la 'Europa League' y luego ya había un equipo más madurado, el mismo entrenador -Unai Emery-, unas ideas más consolidadas y no me sorprendió que mantuviera el nivel ganando dos 'Europa League' más", apuntó.