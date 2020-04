Xavi Torres insiste en su inocencia y anuncia que recurrirá

Redacción deportes, 24 abr (EFE).- Xavi Torres, exjugador de fútbol y condenado a un año de prisión por estar implicado en el llamado "Caso Osasuna" acusado de amañar dos partidos, ha insistido en su inocencia en el asunto y ha anunciado que recurrirá la sentencia hecha pública este viernes.

Xavi Torres, al igual que Antonio Amaya, fueron condenados por la Audiencia Provincial de Navarra por un delito de corrupción deportiva a cada uno de ellos a las penas de un año de prisión y dos de inhabilitación para el ejercicio de la actividad de fútbol profesional y 900.000 euros de multa.

"En el día de hoy me ha sido notificada la sentencia del llamado "Caso Osasuna" por la que he sido condenado por un delito de corrupción deportiva", asume Xavi Torres en una comunicado efectuado al conocer la sentencia y en la que quiere expresar su inocencia.

"En primer término, quiero expresar mi total respeto a los magistrados que la han dictado. Al mismo tiempo, no puedo ocultar mi sorpresa puesto que no entiendo que se me condene por la comisión de un delito que en ningún caso he podido cometer ni intervenir de forma alguna", apunta el actual jugador del Al-Arabi, de la Liga de Kuwait.

Torres resalta que siempre actuó con rectitud. "Tanto en el Betis como en el resto de clubes que he defendido a lo largo de mi carrera, he actuado con rectitud de acuerdo con unos códigos de profesionalidad y honestidad. Lejos de cometer infracción alguna, he tratado siempre de colaborar con la justicia, con la verdad y lo seguiré haciendo para salvaguardar los valores del deporte", añade el centrocampista, que anuncia el recurso de la sentencia.

"Con profunda tristeza, he solicitado a mis abogados que lleven a cabo el correspondiente recurso, con la total seguridad de que la sentencia será revocada próximamente", confía Torres acusado al igual que Antonio Amaya de estar implicados en los amaños de los dos últimos partidos de la temporada 2013-14, el Betis-Valladolid y el Osasuna-Valladolid.