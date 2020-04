La nueva cúpula de la FEF califica de "fructífera" la primera cita con Cruyff

Guayaquil (Ecuador), 28 abr (EFE).- El nuevo presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Carlos Galarza, calificó este martes como "fructífera" la primera reunión que el presidente recién ascendido de la entidad, Jaime Estrada, con el seleccionador Jordi Cruyff.

Estrada y Cruyff mantuvieron este martes una reunión virtual.

"El presidente ya habló. Sé que tuvo una conversación muy fructífera, entonces esperemos que en los próximos días se continué dialogando", precisó Galarza que defendió la destitución de Francisco Egas como presidente de la FEF.

"No tengo inconveniente con el profesor Cruyff, tampoco con el director deportivo, (el español) Antonio Cordón. Mi malestar es con Francisco Egas por el procedimiento que siguió sin consultar y al hacer las cosas de manera unilateral", dijo Galarza al aludir al dinero invertido en la contratación de estos dos extranjeros.

También aludió a los viajes del entrenador Cruyff a España e Italia. "Nosotros no lo sabíamos porque el señor Egas no nos daba a conocer que el técnico viajaba en concordancia solo con él, pero nosotros dentreo del Directorio no éramos informados", precisó.

Galarza afirmó que el diálogo de Estrada con el técnico hispano-holandés fue para darle tranquilidad, tal como hizo recientemente con Cordón, y también para tratar de lograr un acuerdo en la reducción de su salario ante la crisis económica derivada por la expansión del contagio de la COVID-19.

Horas antes Estrada manifestó a Cordón que lamentaba que él y Cruyff estuvieran en medio de la polémica que terminó con la salida de Egas.

La polémica se desató por la decisión de Egas de exceder en dos millones de dólares la contratación de cuerpo técnico para la selección nacional comandado por Cruyff, pese a que el Directorio sólo había aprobado un monto máximo de cuatro millones de dólares.