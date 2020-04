Una década del gol de Forlán en Anfield hacia la primera Liga Europa

Madrid, 29 abr (EFE).- Hace diez años, el uruguayo Diego Forlán abrió para el Atlético la puerta de sus últimos títulos con un gol en una taquicárdica prórroga ante el Liverpool que dio el pase a la primera final de la Liga Europa en Hamburgo (Alemania). Una década del momento clave que condujo a la etapa de éxitos actual.



Tuvieron que esperar los rojiblancos al tiempo extraordinario y al minuto 102 para respirar en una vuelta de las semifinales de la Liga Europa de 2010 disputada el 29 de abril de 2010 que se antojaba realmente complicada, pese al 1-0 logrado en la ida del Vicente Calderón, también con un tanto del uruguayo.



Salió en Anfield Road el Atlético, dirigido por Quique Sánchez Flores, con De Gea; Valera, Perea, Domínguez, Antonio López; Reyes, Assunçao, Raúl García, Simao; Forlán y 'Kun' Agüero; mientras que el Liverpool, entrenado por Rafa Benítez y que no contaba con Fernando Torres por lesión, alineó a Reina; Carraguer, Mascherano, Agger, Johnson; Kuyt, Lucas, Gerrard, Aquilani, Benayoun; y Babel.



El conjunto inglés, empujado por 'The Kop', salió avasallador en la vuelta, como se le esperaba. Tres saques de esquina en un minuto y medio sobre la portería entonces defendida por un jovencísimo David de Gea, de 19 años, daban fe de las intenciones del Liverpool.



El italiano Alberto Aquilani, al borde del descanso, adelantó a los locales y equilibró la eliminatoria, que tuvo que irse a la prórroga. El tiempo extraordinario arrancó con un gol del israelí Yossi Benayoun que parecía un golpe directo al mentón del conjunto rojiblanco.



No fue así, porque el conjunto entonces dirigido por Quique Sánchez Flores reaccionó con la salida de José Manuel Jurado, que estuvo al borde del gol con un disparo, y en la jugada siguiente un centro de José Antonio Reyes desde la derecha encontró a Forlán solo y dispuesto a rematar con pierna izquierda el balón al fondo de las redes de la portería de Pepe Reina.



"Como delantero me encanta hacer goles, me ha tocado a mí, es el trabajo que hay que hacer y lo disfruto. Contento de haber dado el gol de la tranquilidad, porque estábamos sufriendo mucho, no merecimos el segundo gol, habíamos hecho un buen segundo tiempo", señaló Forlán en la zona mixta de Anfield Road tras el encuentro.



Fue el tanto que abrió a los rojiblancos las puertas de Hamburgo, sede de la primera final de la rebautizada Liga Europa que les enfrentó al Fulham inglés, primera final continental para el conjunto rojiblanco en 24 años, después de aquella lejana final de la Recopa de 1986 perdida en Lyon (Francia) contra el Dinamo de Kiev ucraniano. Más lejos aún el último título, la Recopa de 1962.



Sería también el rubio uruguayo quien daría su primera Liga Europa al conjunto rojiblanco, de nuevo con un gol agónico en otra prórroga tras el 1-1 en el tiempo reglamentario, esta vez a pase del argentino Sergio 'Kun' Agüero.



El Atlético ganó esa final europea, preludio de los muchos éxitos que seguirían durante esa década. Aunque perdió la Copa del Rey de ese año ante el Sevilla (0-2 en el Camp Nou), a ese éxito le siguieron otras dos Ligas Europa (2012 y 2018), tres Supercopas de Europa (2010, 2012 y 2018), una Copa del Rey (2013) una Liga (2013-14) y una Supercopa de España (2014), amén de ser dos veces finalista de la Liga de Campeones, ambas perdidas en 2014 y 2016.



Todo esto, desencadenado por un gol de Forlán hace diez años. Una década después, el Atlético volvió a conquistar Anfield Road, esta vez con dos goles de Marcos Llorente y uno de Álvaro Morata (2-3) para pasar a los cuartos de final de la Liga de Campeones, en el último partido antes de la suspensión del fútbol por la pandemia. EFE



