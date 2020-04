Al mando de los grandes futbolistas

Madrid, 27 abr (EFE).- Ver a Cristiano Ronaldo, a Messi o a Mbappé vestidos de rojiblanco cada fin de semana en el estadio Wanda Metropolitano sería el sueño de muchos aficionados atlético pero las leyes del mercado dificultan que algo así sea posible.



Hay sin embargo alguien que puede presumir de disfrutar algo así. Y de sumar a ellos a clásicos como Ruud Gullit, Rio Ferdinand o Patrick Viera. No se trata de un multimillonario que haya comprado el club durante el confinamiento por el coronavirus de manera sorpresiva y disponga de la fórmula de la eterna juventud sino de Andoni Payo, jugador del Movistar Riders Atlético de Madrid.



Convertido en uno de los mejores de su disciplina en España, practica la modalidad del videojuego FIFA 20 conocida como Ultimate Team. Gracias a ella tiene a sus órdenes a algunos de los mejores futbolistas del panorama actual y de la historia.



La llegada de las nuevas tecnologías ha traído consigo una modalidad del deporte rey que permite conectar desde sus casas a personas de todo el mundo para batirse en intensos duelos que se juegan con las manos y no con los pies.



La cabeza, eso sí, es un factor clave en ambos casos: "Tienes que tener talento, conocer las dinámicas de juego. Y poseer mucha paciencia porque este juego te saca de quicio. Hace falta mucha concentración y mucho esfuerzo".



"Comparte muchos valores con el deporte tradicional como la humildad, el trabajo en equipo en diferentes juegos. Además cuando viajas conoces a muchísima gente. Es todo una gran comunidad bastante sana", explica EFE.



Cada vez son más quienes aspiran a prosperar en esta industria que no entiende de edades: "El nivel competitivo es muy igualado. Hace años casi siempre ganaban los mismos y este año en cada competición ha ganado uno diferente".



"No hay casi diferencia entre uno y otro porque el juego no premia tanto la habilidad sino conocer las dinámicas, tener algo de suerte... Hay muy poca diferencia, jugamos todos a lo mismo. Los partidos son de 0-0, de 1-0...", añade.



Él es uno de los que de momento disfrutan viviendo de lo que le gusta: "La verdad es que es una gran satisfacción, dedicarte a lo que te gusta es complicado. Mucha gente al final persigue eso y por unas razones y otras se ve obligado a cambiar. Me siento muy afortunado".



Payo reconoce que el hecho de que los clubes hayan visto un filón en lo que hacen les ha servido de ayuda: "Cuando se involucran los equipos de fútbol y sus jugadores, que tienen millones de seguidores y mucho apoyo, la gente deja de vernos como esos 'frikis' que no salen de casa. Es un gran empujón. La audiencia que tienen y la gran cobertura que dan es un gran paso".



"El límite lo pondrán las grandes marcas, las grandes empresas. Pero yo creo que esto va a ir mucho más arriba, que acaba de empezar y que en unos años dará el 'boom' definitivo. Lo podremos ver en la economía y en la masa social", completa.



¿Tanto como para que salten a la fama y ganen grandes cantidades de dinero?: "En unos cinco años yo creo que sí. Muchos ya tienen muchos seguidores, a muchos ya les paran por la calle y les piden fotos. Yo creo que no estamos tan lejos de ese futuro pero al final el fútbol mueve mucho por la televisión y porque los estadios se llenan".



Eso sí, no todos aprueban su labor: "No todo el mundo está de acuerdo con todo, siempre hay gente que critica lo que sea. Quiero decirles que al final esto es lo que nos gusta, lo que en un futuro estará mejor visto que otras cosas. Y no todo el mundo puede trabajar de lo que le gusta".



Contrariamente a lo que se pueda pensar, la obligatoriedad de quedarse en casa confinado no implica un aumento de la destreza: "Yo creo que no tiene nada ver. Y de hecho yo creo que, como en mi caso, mucha gente se está dedicando a otros juegos".



"Al final cuando vuelva a haber competiciones, cuando vuelva a haber noticias, volveremos todos a entrenar. A lo mejor el nivel ha bajado o ha subido, depende de la persona. Cuando hay competición suelo entrenar unas dos horas y media al día y ahora que no hay, solo juego los fines de semana", manifiesta.



Mientras eso suceda, seguirá agarrado a una esperanza: "Me gustaría que me tocara una carta icono. Desde el FIFA 18 no me toca ninguno. Me da igual cuál sea el jugador, pero que salga la carta blanca al menos. Son jugadores antiguos, son muy caros, casi los mejores. Son especiales, muy difíciles de que te toquen. Cuando sucede es una alegría".



Carlos Mateos Gil