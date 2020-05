Trejo: "Si me llamara Boca me iría, pero mi prioridad es seguir en el Rayo"

Madrid, 2 may (EFE).- Oscar Trejo, delantero argentino del Rayo Vallecano, acaba contrato el próximo 30 de junio. Su prioridad es seguir en el equipo madrileño salvo si recibiera una llamada, la de Boca Juniors, el "único club por el que no pensaría nada".



Trejo (Santiago del Estero, Argentina; 1988) llegó a Boca con 12 años y se marchó a los 18 rumbo a España para jugar en el Mallorca e iniciar una trayectoria profesional que también le llevó a jugar en el Elche, Sporting de Gijón, el Toulouse francés y el Rayo Vallecano, en dos etapas.



P: ¿Cómo ha llevado el confinamiento en su casa durante estas siete semanas?



R: Dentro del todo bien. Estoy con mi mujer y mis hijos de siete, seis y dos años. Al principio estaba con la incertidumbre de pensar que no iba a durar mucho, pero la pandemia y el virus han sido fuertes. He invertido bien el tiempo y lo he pasado con las clases virtuales de los chicos, entrenando, viendo series y cocinando.



P: ¿Cómo se encuentra su familia en Argentina?



R: Bien porque allí no ha tocado tan fuerte como en Madrid. Lo van llevando, están haciendo bastante bien las cosas y en mi provincia (Santiago del Estero) hay pocos infectados. Están en cuarentena, pero más tranquilos porque no es una locura ni hay muchos infectados.



P: ¿Ha tenido contacto con los compañeros estos días?



R: Hemos hecho vídeo-conferencias juntos hablando sobre los pasos a tomar, para ver cómo estábamos y hablar del supuesto comienzo.



P: ¿Qué os ha dicho Paco Jémez?



R: Nos ve bien y nos insiste en que si podemos hacer algo nos vendrá bien para que no sea tan dura la vuelta. Nos han pasado vídeos de partidos, de táctica ofensiva y defensiva y eso ayuda. Nos transmite la tranquilidad que siempre nos ha dado.



P: En su caso, ¿le gustaría terminar la Liga?



R: Sí y no. Viendo cómo están las cosas lo importante debe ser la seguridad. Si se puede acabar bienvenido sea porque quedan once partidos, pero debe estar bien organizado. A los jugadores si se alarga un poco más la temporada no pasa nada porque eso significará que todo va bien.



P: Su contrato expira el 30 de junio. Si tuviera que jugar en verano, ¿qué pasaría?



R: Me tengo que asesorar sobre ese tema, pero ahora hay cosas más importantes que un contrato. Estoy tranquilo porque hay que ir paso a paso y primero debemos jugar.



P: La afición ve con buenos ojos su posible renovación



R: Soy agradecido porque en este club he pasado momentos muy lindos. La temporada pasada fue especial porque no me sentí con la capacidad de ayudar al equipo y no estuve centrado por cosas personales que me pasaron. Se lo dije a Míchel y también a Paco. No me sentía bien y no me centraba en el fútbol, pasaban cosas externas.



En cuanto a la afición, siempre he dicho que esta gente es especial, se merece lo mejor y nuestra entrega cien por cien al vestir la camiseta. No se llevan por resultados o títulos, sino porque te sientas honrado de vestir la franja. Cuando pasas mucho tiempo en este club valoras mucho la masa social de esta gente y es un placer jugar aquí.



P: ¿Tiene la puerta abierta a seguir en el Rayo?



R: Mi prioridad la tiene el Rayo. Les escucharé primero por respeto y por el amor y cariño que tengo al club. Me siento muy bien, tengo la familia a gusto en Madrid y tengo amigos. El fútbol es muy importante, pero cuando tienes una familia valoras también otras cosas. Soy un privilegiado de estar en el Rayo, de sentir el cariño de la gente y siempre he dicho que voy a escuchar a este equipo. La prioridad la van a tener ellos.



P: Con 32 años, el final como jugador está más cerca que el inicio. ¿Le gustaría acabar su carrera en Argentina?



R: A lo largo de la carrera siempre hemos tenido oportunidades de volver, pero por una cosa u otra al final no se ha dado. Los chicos están acostumbrados aquí y yo trato de disfrutar, de cuidarme más, y ver qué es lo que va a pasar. Mi idea es quedarme y ojalá sea así.



P: Lo que sí ha dicho es que si le llamara Boca se iría



R: Por el único club que no lo pensaría es Boca. Toda mi familia es hincha y yo soy muy fanático. Con 12 años entré en la residencia, con 16 mi mama vino a vivir conmigo y alquilamos un piso con mi hermana y a los 18 salí.



P: ¿Le han llamado de Boca para volver?



R: No me ha llamado nadie. Esto es un deseo y soy realista. Sé que hay muchos jugadores en mi posición, además salieron campeones y es difícil llegar a un equipo como Boca.



P: Cuando ve los partidos de la Liga argentina, ¿qué jugador le llama más la atención?



R: Trato de ver los partidos de Boca, aunque con el cambio de hora es difícil. Emanuel Reynoso, que juega en el medio de Boca, me gusta. También Andrés Cubas, que juega en Talleres. En esos dos jugadores me fijo mucho.



P: ¿Por qué los jugadores se marchan tan jóvenes de Argentina?



R: Siempre ha pasado lo mismo, pero también en Brasil, Uruguay o Chile. Cuando un jugador sobresale y apunta maneras no dura ni un año en Buenos Aires. Es la realidad. El club hace una inversión muy baja. Nos ha pasado a nosotros. Cuando estas en la residencia y pasas al primer equipo te pagan poco y en cuanto andas bien viene un club grande, te conoce casi todo el mundo y te venden por diez, doce o quince millones. Un ejemplo es Leonardo Balerdi, que jugó cinco partidos con Boca y lo vendieron el año pasado por 16 millones de euros al Borussia Dortmund.



P: Aparte de la Liga española, ¿hay alguna Liga europea que le llame la atención?



R: El año pasado miraba la francesa porque estuve ahí y tengo amigos. Veo también cuando puedo la de Inglaterra y muy poco la italiana porque coincide con la nuestra. Los resúmenes los veo cuando puedo por ver a los amigos.



P: ¿Quiénes son sus mejores amigos en España?



R: Hablo mucho con Ever Banega (Sevilla), con Juan Forlín, que ahora está en Japón (Jubilo Iwata) y con Nico Gaitán (Lille) me mando mensajes. Con Chory Castro he vuelto a retomar contactos, que está en Nacional de Uruguay, y también con el 'Caño' Ibagaza.



David Ramiro