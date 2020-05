Guatemala esperará hasta el 23 de mayo para decidir qué hacer con sus torneos

Guatemala, 4 may (EFE).- El presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, Gerardo Paiz, aseguró este lunes que esperará hasta el 23 de mayo para decidir si se continúa o no con los torneos, suspendidos en marzo a causa de la pandemia del coronavirus.

Paiz aseguró a Efe que la única certeza con la que cuenta es que el 23 de mayo "es la fecha límite" para poder volver a la actividad futbolística, pero de lo contrario los torneos serán cancelados sin un campeón de por medio.

Si bien el presidente del país, Alejandro Giammattei, aseguró este lunes que la Liga Nacional de Fútbol podría "volver" en las próximas semanas con un protocolo sanitario previo y probablemente a puerta cerrada, para Paiz se trata de una afirmación incierta.

"No quiero apresurarme a hacer nada (sin tener certeza). El presidente (Giammattei) dijo que en unas semanas, pero no hay claridad si son dos o tres. Si son tres semanas ya no podríamos volver, pero si se trata de dos semanas las que tiene contempladas el presidente, entonces sí me sirve", aseveró.

La Federación Nacional de Fútbol anticipó el pasado 17 de abril tres escenarios para establecer el retorno de actividades o la cancelación de las mismas con miras a la temporada 2020-2021.

La primera opción vislumbraba reiniciar la actividad el 1 de mayo; la segunda, el 16 de mayo -siempre y cuando los clubes se hubiesen puesto al día con los contratos de jugadores una semana antes- y la tercera, que es la apuesta actual de Paiz, regresar a la rutina a más tardar el 23 de mayo.

De lo contrario, el 25 de mayo se anuniará la cancelación de los torneos.

"Nosotros estamos listos (para volver), pero cuando haya una versión oficial", reiteró Paiz, quien comentó a Efe que dentro de los propios clubes el clima varía.

"Algunos quieren volver a jugar el torneo Clausura 2020, pero otros prefieren ya no hacerlo y pensar en el siguiente certamen".

Si las condiciones sanitarias por la COVID-19 no permiten retomar el rumbo, la Federación estudiaría "quién se merece ascender y quién no, por méritos deportivos", advirtió Paiz, quien esgrimió que en cualquiera de los escenarios habría descenso y ascenso, pero no campeón.

Además, los representantes de Guatemala para los torneos de Concacaf serían el vigente campeón y subcampeón, Municipal y Antigua, respectivamente, además del actual líder del Clausura 2020, Comunicaciones.

Desde el pasado 16 de marzo, el presidente Giammattei prohibió cualquier actividad pública, incluyendo deportivas, religiosas y culturales.

Ese día también entró en vigor la suspensión del transporte público y el teletrabajo -en la medida de lo posible- y una semana después, el 22 de marzo, el Gobierno decretó toque de queda vespertino para impedir que las personas circulen fuera de sus hogares.

Hasta este lunes, Guatemala suma 703 casos positivos de coronavirus, entre los que contabiliza 17 fallecidos, 72 recuperados y 2 muertes más por causas ajenas a la COVID-19.