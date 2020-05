Aganzo: "Las concentraciones limitan muchos derechos y no se ajustan a convenio"

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, aseguró a EFE que "entre salud y dinero no hay debate" y que las concentraciones que contempla el protocolo para la vuelta a la actividad "limitan muchos derechos de los futbolistas y no se ajustan al convenio colectivo".



En una entrevista con EFE, Aganzo se refirió a las aclaraciones que el sindicato ha pedido al Consejo Superior de Deportes (CSD) sobre el protocolo para la reanudación de los entrenamientos; opinó que "se ha estigmatizado" a los jugadores "tanto en el tema económico como en el de la salud" y defendió que "los futbolistas solo piden garantías para hacer su trabajo como cualquier trabajador".



- Pregunta (P): ¿Han tenido respuesta ya a las observaciones que hicieron al protocolo para la vuelta a los entrenamientos?



- Respuestas (R): Todavía no, nosotros teníamos varias preguntas que hacer sobre ese protocolo. Con las concentraciones no estamos de acuerdo. Aunque las deja como posibles, están limitando el derecho de libertad de los futbolistas. En las primeras fases van a entrenar y vuelven con sus familias y no entendemos que la tercera cuarta fase sea una posible obligación de los clubes. Queremos que la salud de los compañeros se pueda garantizar al máximo, pero entendemos que se están limitando muchísimos derechos. Hemos hablado con diferentes médicos de Primera y Segunda que nos hablan de cómo la concentración afecta a la salud mental, porque el compañero viene de un confinamiento de 50 días. Meterle otras dos o tres semanas de concentración o tener la opción mientras esté la Liga, desde el sindicato vemos que impide muchos derechos y sobre todo que no se ajusta al convenio colectivo. Yo en AFE no puedo concentrar a la gente por miedo al contagio. El trabajador tiene que ver que su puesto de trabajo está óptimo para poder trabajar.



También queríamos estar en el mecanismo de coordinación, aparte de ver cómo se puede incumplir si se incumple en algún momento ese protocolo, desde AFE yo creo que tiene que ser un tema de salud laboral además de salud pública. Es una situación nueva para todos, entendemos que cada uno tiene sus metas, pero el fútbol es un deporte y el deporte no puede matar a las personas.



- P: ¿Qué le parece que la plantilla del Eibar haya expresado temor en un comunicado?



R: Es totalmente respetable. Entendemos que tenemos que ir juntos todos los futbolistas porque es la manera de que se nos escuche, pero es el sentir de muchos futbolistas, ese miedo, ese respeto a la COVID-19 de la que no sabe casi nada. Han fallecido muchísimas personas y desgraciadamente se han contagiado muchísimas otras.



El futbolista es persona, sabe cómo está el país tanto a nivel económico como sanitario; con gente que se estaba jugando la vida y ayudando a los demás, que no tenían test y fueron ellos los primeros que se dieron cuenta de este aspecto y así lo dijimos desde el sindicato. En el tema de los ERTEs pasó exactamente igual. Muchos de ellos negociaron con sus clubes para esa posible falta de ingresos que decían que tenían los clubes. No solo con la COVID-19 sino en todos los aspectos, creo que se ha intentado estigmatizar al futbolista tanto a nivel económico, que siempre decían los millonarios que no ayudan, como en el tema de la salud.



- P: ¿A veces parece que hay prisa por volver a jugar por lo que se ha dejado de ingresar?



- R: A nivel económico están claras las pérdidas no solo en el fútbol, también a nivel general y mundial y en España, con una situación difícil económicamente, lo tenemos claro. Pero aquí se está jugando con la salud de las personas, entre salud y dinero no hay debate. Vamos a intentar hacer todo lo posible para que la normalidad vuelva en todos los sectores, no solo en el deporte. Entendemos que no somos una actividad esencial y que el fútbol mueve muchísimo dinero, pero somos personas y haremos ese trabajo siempre que se garantice, que haya un respaldo del ministerio de Sanidad y siempre que nuestros compañeros lo tengan. Al cien por cien no te va a garantizar nadie, pero como cualquier trabajador no queremos que se nos trate de una forma diferente.



En la fase 3 y 4 no podemos estar distanciados porque somos un deporte que estamos en contacto y hay varios puntos que tratar. Tenemos el tema de las concentraciones, los viajes, los contratos al 30 de junio... Son temas que se tienen que dejar claros para la seguridad del trabajador y de la empresa.



- P: ¿Cómo se puede equilibrar el final de la temporada con el comienzo de la otra y las vacaciones en medio?



- R: Tenemos que cuadrar una temporada que viene y dar descanso a los futbolistas. Son meses difíciles porque hace muchísimo calor, hay que ver las temperaturas, las horas a las que se juega, ver el calendario entre partido y partido y tratar muchas cosas que ahora no parecen importantes. No podemos limitar ningún tipo de derechos de ninguna persona y llegar a un consenso. Vamos a ir poco a poco, ver qué situación nos vamos encontrando y en el caso de que veamos dificultad por encima está la vida de las personas, de todos sus familiares y de la gente que está en contacto con el deporte.



- P: ¿Qué desenlace sería mejor para Segunda B y Tercera?



- R: Como sindicato no podemos entrar, es una competencia de la Federación. Para mí, todos los futbolistas son iguales. Tenemos que entender el fútbol por salud, se tomarán decisiones en las que AFE lo que debe hacer es proteger a los futbolistas tanto a nivel sanitario como a nivel de los ERTEs que han podido tener.



- P: ¿Cuánto daño hacen los ERTEs a los futbolistas?



- R: Como a cualquier trabajador. Los de Primera y Segunda que tienen un control económico y que son empresas con presupuestos muy elevados te llama la atención que a los diez días puedan producirse ERTEs y problemas económicos. También se estigmatizó al futbolista en ese momento, se decía que no ayudaban cuando muchos de ellos han llegado a acuerdos con sus clubes sin tener que recurrir a esos ERTEs y ha habido otros compañeros en los que el club ha tomado esa decisión sin contar con ellos, ni sentarse un minuto. Ahí es donde por supuesto hace daño un ERTE, porque como cualquier trabajador siempre que pueda estar perjudicado su trabajo y reducir su salario afecta a todo lo demás.



- P: Ha tenido hace unas horas una reunión de FIFPro-Europa ¿qué le llega de los sindicatos de otros países?



- R: Italia, Francia, Inglaterra son los países que más o menos por el contagio y la cifra de muertos son parecidos. Es una barbaridad hablar de deporte cuando hay tanta gente fallecida, pero tienen los mismos problemas que podemos tener aquí en España con el tema de los protocolos de los ministerios de Sanidad de cada país, las concentraciones, los test, los contagios y cómo se va a tratar a un compañero que pueda estar contagiado. Eso es interesante, pero tenemos que tener muchísimo cuidado, andar con mucho ojo porque el contagio es elevado y no podemos poner en riesgo la vida de ningún deportista ni de ninguna persona, por supuesto.