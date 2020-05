Albelda: "Los jugadores deben dejarse llevar por los protocolos avalados por los expertos"

Valencia, 9 may (EFE).- El exfutbolista David Albelda aseguró que los futbolistas de Primera y Segunda División deben confiar y dejarse llevar por los protocolos de seguridad ante la COVID-19 para los equipos de Primera y Segunda División de LaLiga precisamente por el aval que supone que estén elaborados por médicos y expertos en la materia.



En declaraciones a EFE, Albelda, que actualmente vive su primera experiencia como entrenador al frente del Atzeneta de la Tercera División valenciana, explicó que comprende los miedos y recelos de algunos futbolistas con la situación causada por la pandemia de coronavirus pero añadió que en el resto de actividades de la sociedad también hay ese temor y deben seguir con su vida.



"Yo creo que lo aconsejable para cualquier futbolista es confiar en la gente que lleva estos temas y si los médicos y los expertos lo permiten es por algo. Además, el riesgo puede estar en cualquier parte pero si se siguen consejos y directrices de la autoridades se minimizan riesgos", indicó.



Albelda también comentó la negativa del futbolista del Cádiz Rafael Giménez Jarque 'Fali' a jugar en la actual situación. "Entiendo y respeto que él o cualquiera pueda tener miedo, pero si espera a que haya una seguridad del 100 por 100, ¿cuánto tiempo va a estar parado sin hacer nada?", se preguntó.



Asimismo, el exinternacional español agregó que "en su caso, cuando vaya a entrenar, va a tener a unos médicos, protocolos de apoyo y controles periódicos que la gran mayoría de sectores de la sociedad no van a tener", apuntó.



"Además -prosiguió-, cuando se pase a la fase 2 y 3 de la desescalada con la gente ya en la calle, los que tengan ese miedo ¿qué van a hacer, estar encerrados en casa con su familia? No sabemos cómo va a ir con el Covid-19 y nadie nos asegura que en 2021 no habrá contagios. Con esa actitud no te puedes mover de casa hasta que haya una vacuna 100 por cien efectiva que tampoco se sabe cuándo va a llegar".



Albelda, que actúa como Embajador de LaLiga en distintos actos, cree que sí se va a poder competir y con el protocolo de Primera y Segunda considera que se tiene que intentar, a no ser que se produjera un contagio de un jugador y lo propagase a varios compañeros, una probabilidad que cree "poco probable porque, insistió, en que va a estar todo muy controlado", apostilló.



"Donde yo veo que está el problema es en Segunda B y Tercera si no hay test previos al inicio de entrenamientos", señaló Albelda, que afrontará con el Atzeneta una eliminatoria de ascenso a Segunda B ante el Alzira a partido único.



"En Primera y Segunda hay protocolos de expertos, pero en estas categorías sí que nos exponemos a que si lo trae uno contagie al resto", agregó al respecto.



Sobre el tiempo que necesitarán los jugadores para prepararse para competir, Albelda fija el plazo en "al menos 25 o 30 días" porque los futbolistas han pasado "mucho tiempo parados y si queremos ver un nivel alto se necesitará al menos un mes".



Además, el exfutbolista valenciano prevé una preparación atípica y diferente a la de una pretemporada al uso.



"Habría que hacer partidos amistosos previos pero eso no va a ser posible. Ya de inicio se arranca con los compañeros separados y la importancia que tienen en pretemporada los partidos amistosos cada tres días es que sirven para acumular fatiga en los primeros compases de la preparación que luego beneficia al rendimiento al arrancar la competición", dijo.



Así, en ese escenario, Albelda prevé que el mejor nivel tras el parón se podría ver en las cinco ultimas jornadas. "Puedes hacer una pretemporada muy buena, pero solo acumular partidos es lo que te da el nivel y la mejoría en la intensidad y el juego", concluyó.



César Toldrá