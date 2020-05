Lola Romero (Atlético): "Lo más justo sería que se anulase la temporada"

La directora del Atlético de Madrid Femenino, Lola Romero, se mostró en contra de la decisión de la comisión delegada de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que decidió ayer suspender la Primera Iberdrola y declarar campeón al Barcelona, y dijo que "lo más justo" sería anular la temporada.

"No estoy de acuerdo con la decisión adoptada, lo mejor habría sido declarar la competición nula", afirmó en declaraciones a la web del club la máxima responsable del Atlético Femenino, segundo a nueve puntos del Barcelona cuando el campeonato fue detenido por la pandemia de coronavirus.

El Barcelona fue este viernes oficialmente proclamado campeón de la Liga Primera Iberdrola 2019-20 después de que la comisión delegada de la RFEF ratificara la propuesta de suspender la competición que hizo, el pasado miércoles, la comisión de presidentes territoriales.

Esta decisión incluyó declarar como campeón al Barcelona, dejar sin efecto los descensos -por lo que el Espanyol y el Valencia continuarán en la máxima categoría- y permitir los ascensos de los primeros clasificados de cada grupo de la segunda categoría (Reto Iberdrola).

Romero consideró que las clasificaciones, títulos, descensos y ascensos deben conseguirse "sobre el terreno de juego".

"Si no se puede terminar la competición por cuestiones extradeportivas, lo más justo sería que se anulase la temporada. Resulta muy raro que se defina el título, pero no los descensos y ascensos. Unas cosas sí y otras no", añadió.

El Atlético informó que el club estuvo presente en la reunión entre los equipos clasificados para los cuartos de final de la Liga de Campeones con la Asociación de Clubes Europeos, de cara al encuentro con la UEFA previsto para el 14 de mayo para abordar el futuro de la competición.

El conjunto rojiblanco, clasificado por primera vez para cuartos de final de la competición continental, tenía que medirse al Barcelona.