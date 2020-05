Alberto Fernández: "Con test rápidos podríamos pensar en la vuelta del fútbol"

Buenos Aires, 9 may (EFE).- El Presidente de Argentina, Alberto Fernández, manifestó su intención que regrese el fútbol en el país, pero indicó que los asesores sanitarios estiman que todavía no están dadas las condiciones.

No obstante, enfatizó que cuando estén listos los test rápidos de fabricación local se podrá pensar con mayor énfasis en el regreso de los certámenes domésticos a puerta cerrada y sin público.

?También extraño mucho el fútbol y, cada tanto, le pregunto a Ginés González García (ministro de Salud) por qué no se puede jugar, si en una cancha de 9.000 metros cuadrados hubiera 22 tipos jugando", aseguró el mandatario.

"Se me ocurre que podríamos volver poco a poco si garantizamos que se vea por televisión. Creo que cuando tengamos los tests rápidos hechos en Argentina, los clubes podrían testear la salud de sus equipos y garantizarnos que ninguno de sus jugadores tenga coronavirus",agregó el Presidente.

"A partir de ahí podríamos pensar en que el fútbol vuelva. Volver sin público le serviría a la televisión, a los clubes y a los jugadores?, enfatizó Fernández en diálogo con TNT Sports.

"A los jugadores les sirve porque se ven afectados en lo físico, ya que no pueden hacer su rutina diaria de ejercicios. Espero que alguien me escuche, aunque soy un simple abogado, y diga qué puede hacerse", señaló Fernández.

El mandatario espera una validación de los epidemiólogos que asesoran al Gobierno y que, por el momento, se niegan rotundamente al regreso del fútbol.

En una charla que giró alrededor del fútbol, Alberto Fernández también le dedicó unas palabras a Diego Maradona.

?Es el mejor jugador que vi. Para que los messistas no se enojen conmigo, yo creo que (Lionel) Messi vive en otro fútbol, el de hoy es otro fútbol. Lo que le vi hacer a Maradona no se lo vi a ningún otro jugador: le ponías diez escobas y hacía ganar al equipo. Era un jugador extraordinario. Muchos fueron grandes jugadores cuando estaban cerca de Maradona, cuando estuvieron solos fueron fracasos?.

Confeso simpatizante de Argentinos Juniors, Fernández definió que el mejor Maradona fue el que debutó y jugó en sus inicios en el club del barrio porteño de La Paternal.

Y al respecto dejó una sentencia: ?No voy a mentir, no estuve (en su debut ante Talleres de Córdoba). Era muy chiquito, lo veíamos hacer jueguitos en los partidos. Pero el día que debutó, todos dicen que estaban, pero yo no estaba?.

También se refirió a la violencia en el fútbol. ?No tenemos que dejar que los violentos tomen las tribunas y los clubes porque eso es un enorme daño para el fútbol. En el fútbol predominamos los que queremos que vuelva a ser una fiesta en la que todos nos respetamos y podamos ir a disfrutar sin pensar que tengas que salir corriendo por los gases lacrimógenos. Eso es algo que hay que erradicar?.

Para concluir, Fernández expresó su gratitud por el comportamiento de los argentinos durante la pandemia del coronavirus.

?Tenemos que estar contentos porque hemos sido un gran pueblo, con gente que se ha comportado magníficamente bien, porque están convencidos de que es el modo de cuidarse. Tengo una gratitud eterna de cómo se han comportado los argentinos como sociedad?.