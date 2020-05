Adrián, de fichar libre por el Betis a tocarle "el gordo vestido de rojo"

El meta Adrián San Miguel ha pasado del sueño del pasado verano, que le llevó de entrenar en las instalaciones del UD Pilas de Primera Andaluza, a la pesadilla que se vive en el mundo con la crisis generada por el Covid-19. De rozar el sueño de volver a 'su' Betis con la carta de libertad, "tuve un par de conversaciones con José Miguel (López Catalán), pero estaban pendiente de la llegada del nuevo entrenador", ha tocarle el gordo "disfrazado de rojo Liverpool".

"La historia de mi carrera deportiva es una historia bonita, al final escribiremos una biografía cuando me retire. Llegar no es fácil y mantenerse mucho menos. Llegué al Betis, nos clasificamos para la Europa league, por circunstancias acabé llegando al West Ham, me llamó incluso Julen para la selección... Tras siete años acababa contrato, estaba libre y decidí no quedarme", ha relatado en COPE Sevilla.

Con la carta de libertad llegó un verano de película. Con su posible regreso al Betis siempre en el ambiente, Jürgen Klopp decidió ficharle para todo un campeón de Europa y vivió un sueño inesperado: "El nombre de Adrián siempre ha estado ahí relacionado con el Betis. Tuve un par de conversaciones con José Miguel, pero estaban pendientes del nuevo míster. Tuve propuestas, pero esperaba recibir alguna oferta más contundentes. Así, a finales de julio me llegó el gordo disfrazado de rojo cuando estaba acabando mis entrenamientos en el Pilas".

Fichar y besar el santo. En una semana de ensueño, debutó con el Liverpool en la Premier por la lesión de Alisson con triunfo y dio en los penaltis la final de la Supercopa al Liverpool ante el Chelsea: "Entrené tres días con el equipo porque llegué a principios de agosto. Me tocó debutar y fue muy bonito. Por una desgracia de un compañero, pero la vida de los porteros es así. Y luego llegó la final de Supercopa y aquello fue impresionante".

Adrián San Miguel elogia a Jurgüen Klopp

Adrián considera que "Kloop es un número uno. Yo ya lo pensaba, que era de los mejores del mundo. Ahora ya viéndole trabajar de cerca lo ratifico. Es muy normal y esa normalidad lo hace diferente. Cuando llegué no me preguntó por cómo estaba físicamente, sino por la familia, por todo lo que lo rodea a la persona. Muchas veces eso es lo más importante para un jugador".

"Él siempre apoya a los jugadores y su slogan es que le grupo es siempre mucho más importante que la individualidad. Los porteros siempre estamos en el límite de ser héroe o villano. Nuestras acciones son más importantes porque no podemos cometer errores, pero también hay que normalizar el error y aceptar la realidad. Me costó mucho llegar hasta aquí y no me puedo venir abajo por una mala jugada o una mala decisión", ha comentado refiriéndose al error que supuso la eliminación del Liverpool en Champions ante el Atlético de Madrid.

En la Premier también se está planteando la vuelta a la competición y Adrián asegura que ellos no sienten miedo: "Miedo para nada. Respeto, sí, y responsabilidad. Es una situación grave a nivel mundial y el fútbol puede ayudar a la gente mentalmente. Podemos poner nuestro cuerpo en riesgo, pero estoy seguro de que las autoridades van a poner todo de su parte para que haya el mínimo riesgo. Va a estar ahí el riesgo, pero como lo está cuando vas a un supermercado. Al final lo importante es que la gente sea responsable".

Campeón con el Liverpool 30 años después

Adrián va a pasar a la historia por proclamarse campeón con el Liverpool de la Premier después de 30 años, cuando ni siquiera la competición se denominaba Premier. Aventaja en 25 puntos al Manchester City de Guardiola y quedan 27 puntos por jugar (9 jornadas): "La Federación inglesa ya ha dejado claro que no va a declarar nula la Premier y vamos a ser campeones sí o sí. Igual no se puede acabar porque caen muchos jugadores contagiados, pero toda la gente en Liverpool está tranquila porque tarde o temprano se va a ser campeón después de treinta años. La celebración la tendremos que retrasar un poco, porque no creo que nos vayan a dejar".

Adrián está al corriente del positivo por coronavirus de Joel Robles, aunque no ha contactado con él: "No he hablado con Joel, ni nos hemos cruzado ningún mensaje, pero espero que él, su señora y su pequeña estén bien. Como no es nada grave, seguro que vuelve entrenar después de pasar un par de semanas en casa".

En cuanto a cómo se está viviendo en Liverpool y en el Reino Unido la situación actual, Adrián ha manifestado que "Liverpool es una ciudad muy pequeñita. Nos estamos adaptando a la nueva realidad, como todos. Disfrutando la estancia en casa, porque también necesitábamos estar con los más pequeños".

"Se vive con incertidumbre. El Brexit afectó bastante. El país estaba saliendo de la Unión Europea y ahora está todo paralizado. Lo más importante ahora es la salud. Se tomaron decisiones tarde y ahora se están viendo las consecuencias. El Reino Unido es de los más afectados de Europa. A ver si va descendiendo el número de fallecidos y podemos volver a la normalidad, a una nueva vida".

"Esta semana ha sido importante con las reuniones en la Premier League. También se van a reunir ahora los entrenadores. Nos han dado luz verde para entrenar ahora en grupos reducidos y se espera que se pueda comenzar la liga a mediados de junio. Pero primero hay que bajar el número de fallecidos y contagiados por el virus. Si nos toca ponernos manos a la obra, pues adelante", ha concluido.