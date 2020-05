El chileno Millar asegura que a sus casi 40 años todavía está en forma

Morelia (México) 18 may (EFE).- El chileno Rodrigo Millar, centrocampista del Morelia del fútbol mexicano, aseguró este lunes que cerca de los 40 años se siente en forma, listo para aportar a su equipo, con el que pretende retirarse.



"La única manera de que no me hagan a un lado por viejo es rindiendo. A esta edad cuesta mantener la velocidad, pero la experiencia suma y sirve, es un complemento que valoran algunos entrenadores", dijo a EFE.



Millar, quien cumplirá 39 años en noviembre, ha sido una pieza importante en la alineación del Morelia, noveno de la clasificación del torneo Clausura 2020, con el que ha jugado ocho partidos como titular con un gol anotado.



Millar, un centrocampista creativo con 106 goles convertidos, tres de ellos con la selección chilena.



"Por la posición que guardo en el campo pude conseguir más de 100 goles en equipos, en selección fueron contados pero conservo uno entre los más lindos que fue ante España en el Mundial de Sudáfrica 2010", recordó.



Millar, de 38 años, es el tercer jugador con mayor edad en el fútbol mexicano por detrás de los guardametas Jesús Corona de Cruz Azul y Yosgart Gutiérrez de Necaxa. ambos de 39 años.



En el ocaso de su carrera Millar dice no olvidar que nació en un barrio humilde y pequeño de Arauco, donde las posibilidades de ser futbolista eran limitadas y agradeció al equipo Huachipato de haberlo fichado en 1999.



"Lo que soy es gracias a Huachipato. Viví momentos maravillosos de mi adolescencia ahí, siempre va a estar guardado en mi corazón. Si me hubieran dicho de niño que iba a ser futbolista no lo creería, no estaba en mis planes, vivía en un pueblo remoto, pero a los 15 años el técnico Luis Castro me seleccionó de un regional y de ahí mis sueños empezaron a ser realidad", confesó.



Según Millar, cuando llegó a México en el 2013 para jugar con el Atlas imaginó estar par de años en la liga, pero se adaptó a la liga, lleva siete años y confía en acabar su carrera en el país.



"Espero retirarme en Morelia, tengo contrato hasta junio con planes de renovación , pero si no es aquí y tiene que ser en otro equipo está bien, lo que quiero es terminar acá", concluyó.