ProLiga pide a Rubiales definición sobre la organización del 'play off'

Madrid, 19 may (EFE).- Proliga, la asociación que reúne a 235 clubes no profesionales de categoría nacional, ha enviado una carta al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en la que se le traslada "las inquietudes" de las entidades en relación a su participación en los denominados 'play off exprés' de Segunda B y Tercera división, solicitando se pronuncie sobre asuntos como las clasificaciones finales, fechas de juego, contratos vencidos, costes sanitarios, posible aforo mínimo e ingresos audiovisuales.



En la misiva a Rubiales, según se recoge en un comunicado emitido por ProLiga, se indica que "a fecha de hoy quedan numerosas preguntas sin responder por parte de la RFEF sobre aspectos determinantes en un plan federativo que el presidente de ProLiga, David Jiménez, califica como ?cargado de indefinición?.



Motivo por el cual, se le requiere a Rubiales que "se pronuncie" sobre los siguientes seis asuntos, que según ProLiga provocan "un tenso clima de incertidumbre en el fútbol no profesional.



- Aclaración definitiva de la validación de la clasificación de cada grupo, pues a fecha de hoy aún hay clubes que, por su posición fronteriza con el cuarto puesto o con partidos sin disputar, no saben si participarán en ?play off?. Por supuesto esto afecta, asimismo, a la preparación de la próxima temporada regular, al derecho a jugar la Copa del Rey 20/21 y también a la Copa RFEF.



- Determinar las fechas máximas para disputar los ?play off?, pues para la planificación deportiva, y social de los implicados este punto resulta primordial, entendiendo la dependencia de Sanidad.



- Caso de disputarse después del 30 de junio 2020: ¿Pueden prorrogarse las licencias sin el visto bueno de club y jugador? ¿Dará cobertura la Mutualidad? ¿Se podrán sustituir jugadores con contratos vencidos, abriéndose una ventana excepcional de fichajes? ¿Se ayudará a los clubes a soportar gastos no presupuestados para jugar en el mes de julio de 2020?.



- Resulta prioritario, como es natural, establecer un protocolo Sanitario para los participantes en los partidos de ?play off?. Muchos clubes han manifestado a ProLiga que tienen serias dificultades o les resultará imposible soportar económicamente un protocolo similar al de los clubes de LaLiga. Por lo tanto, se requiere de la RFEF si va a costear en su totalidad o parcialmente los gastos que las medidas de seguridad sanitaria conllevarán.



- Los clubes quieren saber de la RFEF si los partidos serán sin afluencia de público o si la RFEF ha pedido al Consejo Superior de Deportes autorización para la entrada de un porcentaje del aforo (40%), como en otros establecimientos hosteleros que no son al aire libre, pareciendo un claro caso de agravio comparativo.



Por último, en aplicación del RD-Ley de medidas urgentes de 21 de abril 2020, que faculta a la RFEF para comercializar junto con los clubes los derechos audiovisuales, ProLiga y sus clubes afiliados consideran que, caso de llevarse a efecto, estos ingresos serían una ayuda para paliar la reducción de ingresos por jugar a puerta cerrada.