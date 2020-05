El fútbol latinoamericano afina sus estrategias digitales durante la COVID-19

Las entidades más importantes del fútbol latinoamericano, como la Conmebol o Asociación del Fútbol Argentino (AFA) han afinado durante esta pandemia sus estrategias digitales para generar ingresos durante este periodo de fútbol parado por la pandemia, según explicaron sus ejecutivos en un debate.



Con el lema de la conocida canción de Queen 'The show must go on' en mente, la Conmebol decidió en cuanto el coronavirus obligó a parar las competiciones lanzar una estrategia, denominada 'Libertadores en casa', con la que mantener la conexión con los aficionados que llegó a su máximo nivel en el último torneo.



"Con 'Libertadores en casa' hemos generado asociaciones con los socios, por ejemplo con EA Sports para los eSports, que han sido una de las claves de la cuarentena. Otra estrategia ha sido el 'replay' de partidos, en televisión y plataformas digitales, para que haya fútbol aunque no sea en directo", explicó la jefa de marketing y ventas de Conmebol, María Barberá, en un foro por videoconferencia organizado por el Global Sports Innovation Center (GSIC).



Las actividades virtuales con las 'Leyendas' de la competición, donde figuran varios exfutbolistas de máximo nivel que triunfaron en la Libertadores, es otra de las cosas que ha potenciado la confederación sudamericana, a través de canales digitales que permitían a los aficionados interactuar con sus ídolos.



De cara a sus socios comerciales, Barberá explicó que una de las medidas que han tomado es establecer canales directos con cada uno de los patrocinadores para resolver cada asunto, y desveló que siguen trabajando activamente para generar nuevos patrocinios aún con el juego parado.



Entre los planes de la confederación está crear una plataforma televisiva tipo OTT -como Netflix, Amazon o DAZN- con algún socio o poner en marcha experiencias virtuales.



Un tipo de plataforma que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya puso en marcha hace unos meses, con el nombre de 'AFA Play', y que hoy en día les permite ser "una productora de contenido" y generar ingresos, según aseguró el gerente comercial y de marketing de la organización, Leandro Petersen.



"AFA Play nos permite generar nuevos ingresos, ya hay marcas que lo patrocinan y nos permite dar visibilidad a otros socios, ya que llega directamente al teléfono y al portátil de muchas personas", explicó.



La confianza de los rectores del fútbol argentino en esta plataforma es tal que pretenden que sea una de las unidades de negocio más importantes de su actividad e incluso les permita llegar a acuerdos con los grandes gigantes de la distribución audiovisual por internet.



"Queremos generar negocio más allá, crear contenidos para otras OTT como Netflix, Amazon y otras", afirmó Petersen.



AFA ha pasado en los últimos años de tener nueve socios comerciales a 22, un incremento de facturación de 40 millones de dólares, según Petersen, que les aportan una "solidez económica" que les permite ayudar a los clubes argentinos, cuya "función social" es muy importante en tiempos de pandemia.



"Los clubes tienen una función social muy importante en Argentina, están funcionando como refugio para gente sin hogar, comedores, hospitales de campaña", dijo Petersen, que explicó que con el fútbol detenido la situación de los clubes "comienza a ser alarmante" por la falta de ingresos por taquillas y cuotas sociales.



Por ello, el fútbol argentino está buscando oportunidades en otros mercados, como en China, que superó antes la pandemia y donde van a firmar próximamente un nuevo acuerdo con "una compañía grande", después de dos años trabajando ese mercado.



En el encuentro virtual también participó el director de mercado del Atlético Nacional Medellín colombiano, Ricardo Zapata, que explicó que sin los encuentros se pierde casi el 80% de sus ingresos habituales, con lo que están trabajando en mejorar sus portal de comercio electrónico y en un proyecto de plataforma televisiva OTT. Madrid, 22 may (EFE).-