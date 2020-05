El presidente del Liverpool pide completar la Premier League

El presidente del Liverpool, Tom Werner, pidió que se complete lo que resta de temporada en la Premier League porque sería "bueno para el país".



"Lo más importante es que encontremos una manera de que se jueguen esos partidos, porque creo que sería bueno para el país", dijo Werner.



El Liverpool es virtual campeón de la Premier League ya que tiene 25 puntos de ventaja sobre el segundo, el Manchester City, a falta de que se disputen nueve jornadas.



"Lo más importante es la seguridad. Creo que en los protocolos que ha hecho la Premier alguien dice que es más seguro jugar a puerta cerrada que ir al supermercado", apuntó.



Los equipos han vuelto esta semana a los entrenamientos en grupos pequeños y pretenden que los ejercicios con contacto arranquen la semana que viene, en lo que sería la fase 2 de la vuelta a la normalidad en el fútbol.



Le seguirían los entrenamientos once contra once y tras ello podrían empezar los partidos a puerta cerrada. La liga ha puesto su objetivo en el 12 de junio para que retorne la Premier League. Londres, 22 may. (EFE).-