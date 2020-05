El Bayern pasa la apisonadora sobre el Fortuna Düsseldorf (5-0)

Berlín, 30 may (EFE).- El Bayern no tuvo piedad este sábado con el Fortuna Düsseldorf y firmó una clara goleada por 5-0 en la que Robert Lewandowski marcó dos goles ante el único equipo de la Bundesliga contra el que no había visto puerta hasta ahora.



La goleada es un paso más hacia el octavo título consecutivo y fue una demostración que hace pensar que es más que improbable que el Bayern vaya a aflojar en la recta final y darle oportunidades de remontar a su perseguidor más inmediato, el Borussia Dortmund.



El entrenador del Bayern, Hansi Flick, solo hizo un cambio con respecto al equipo que había empezado el martes contra el Borussia Dortmund. Lucas Hernández entró en lugar de Jerome Boateng y formó la pareja de centrales con David Alaba.



El Bayern controló el partido desde el primer minuto y el Fortuna Düsseldorf, pese a conatos ofensivos aislados, tuvo poco que oponer.



Los bávaros manejaban la pelota, ganaban los balones divididos y combinaban cerca del área.



El primer gol llegó en el minuto 15 en una jugada de conjunto del Bayern que terminó en gol en propia puerta de Jörgenssen.



El Fortuna había sacado un balón de su área tras un saque de esquina pero la pelota volvió y sin que el Bayern hubiera empezado aún el retorno para defender.



Thomas Müller metió un balón al área desde la izquierda, Serge Gnabry devolvió de primera el centro y Benjamin Pavard remató desde el borde del área pequeña para que el balón se fuera al fondo de la red tras pegar en Jörgenssen.



El segundo gol llegó en un saque de esquina lanzado desde la derecha por Joshua Kimmich en el minuto, 29 para que Pavard marcase de cabeza.



El partido quedó visto para sentencia antes del descanso cuando Lewandowski marcó el tercero en el minuto 43. El propio Lewandowski inició la jugada con un pase de tacón al área para Kimmich.



Kimmich jugó con Müller quien, con el portero cerrándole el ángulo, la tocó para que Lewandowski definiera a puerta vacía.



En el segundo tiempo Michael Cuisance entró por Hernández, Cuisance asumió la posición de Kimmich en el centro del campo y Kimmich retrocedió al centro de la defensa.



El Bayern siguió jugando igual y en el 50 minuto llegó el cuarto tanto, marcado por Lewandowski de tacón a centro de Gnabry. En el 53, tras una recuperación de balón en el borde del área contraria, Alphonso Davies marcó el quinto.



Con el 5-0 Flick movió el banquillo. Alvaro Odriozola entró por Pavard e Ivan Perisic por Kingsley Coman. Se trataba de dar minutos los que tienen pocos y de dar un poco de descanso a los que tienen demasiados partidos a la espalda.



En el minuto 63 Müller falló una buena ocasión para el sexto y maldijo como si el partido estuviera 0-0. En el 74 salió para darle paso a Jonahthan Zirkzee. En el 78 el juvenil Oliver Batista-Meier entró por Gnabry para debutar en el primer equipo del Bayern.