Los clubes de Segunda empiezan a perfilar el futuro antes de acabar el curso

Madrid, 1 jun (EFE).- A pocos días para que comience el tramo final del campeonato liguero con las once jornadas que restan para concluir la temporada, equipos como el Málaga o el Numancia han comenzado a moverse para renovar a sus respectivos técnicos y mandar un mensaje de tranquilidad y confianza de cara al futuro.



Sergio Pellicer, que cogió desde el filial las riendas del primer equipo del Málaga a principios de enero en sustitución del destituido Víctor Sánchez del Amo, ha devuelto la calma al conjunto andaluz, que ha sumado 15 de los últimos 27 puntos en juego.



Su trabajo le ha valido para que el área deportiva que dirige Manolo Gaspar ratifique su confianza en él, aunque la permanencia aún se ve lejana en el Málaga, igual que le pasa al Numancia, que tiene los mismos 38 puntos en la clasificación.



En el conjunto soriano Luis Carrión también se ha ganado la confianza de afición y jugadores por su trabajo y cercanía y el club numantino, pese a estar solo tres puntos por encima del descenso, le ha renovado una temporada.



Con esas dos renovaciones la nómina de técnicos con contrato más allá del final de esta temporada asciende a solo cuatro.



Uno es Fernándo Vázquez, artífice del milagro que está experimentando el Deportivo desde su llegada con 20 puntos sumados de 30 posibles, cuando antes solo había logrado 15 de 33. El coruñés tiene contrato hasta 2022.



El otro técnico con contrato es José Ramón Sandoval, que firmó por el Fuenlabrada hasta 2021, el pasado 12 de marzo, en sustitución de Mere Hermoso y aún no ha debutado con el equipo madrileño, al que espera mantener en Segunda.



Al Cádiz, que los últimos años se ha caracterizado por su confianza ciega en Álvaro Cervera, su apuesta de largo recorrido le está saliendo bien porque el técnico cántabro mantiene al conjunto andaluz como líder del campeonato desde el principio del curso.



Pese a terminar contrato al final de esta temporada, si sube el Cádiz a Primera nadie duda que será él quien dirija los designios del cuadro gaditano en la máxima categoría, igual que le ocurriría a Víctor Fernández, santo y seña de un Zaragoza que con él ha recuperado la ilusión y sueña con Primera desde la segunda plaza.



Sin embargo, el futuro de Víctor Fernández es una incógnita, como él mismo se encargó de confirmar hace unos días. "El Real Zaragoza es grande, grandísimo con o sin Víctor Fernández. Mi futuro lo tengo decidido, pero no es el momento de adelantar nada. Yo he sido muy feliz dirigiendo al equipo en Segunda. Esto ya no me lo va a quitar nadie", dijo el pasado 24 de mayo en Aragón TV.



Con contrato hasta final de esta temporada, pero con una más opcional, está José Ángel Ziganda en el Real Oviedo, cuyo objetivo es la permanencia, igual que el Alcorcón con Fran Fernández al frente, con el que están muy contentos en el club alfarero y si no hay sorpresas de última hora cuentan para el próximo curso.



En Tenerife también están muy contentos con el trabajo de Rubén Baraja y, tras las renovaciones de algunos jugadores, una de las prioridades es asegurar su continuidad en el banquillo.



En esa misma situación están Jon Pérez Bolo en la Ponferradina y Andoni Iraola en el Mirandés, dos técnicos que han debutado esta temporada en Segunda y cuyo buen rendimiento ha llamado la atención de otros equipos como el Rayo Vallecano, en el que salvo sorpresa con un ascenso a Primera que ahora se antoja muy difícil no parece que vaya a continuar Paco Jémez.



José Rojo, 'Pacheta', cumple su tercera temporada en el Elche y la intención de la directiva es que el burgalés siga la próxima temporada a los mandos del cuadro ilicitano, que sueña con terminar entre los seis primeros de la tabla y disputar la promoción para ascender, lo mismo que le ocurre al Girona de José Luis Martí, que aspira a todo en este tramo final.



Del resto de equipos, los únicos que están desde la primera jornada en el banquillo son Míchel (Huesca), Manuel Mosquera (Extremadura) y Pepe Mel (Las Palmas), cuyo futuro es una incógnita y se decidirá en este tramo final de temporada en función de múltiples variables.



Más difícil parece tener su continuidad Guti en el Almería, cuyos irregulares resultados le han valido críticas y en febrero ya hubo rumores de cese. Con un proyecto enfocado al ascenso, si no sube a Primera su futuro estará lejos de la ciudad andaluza.



José Luis Oltra (Racing de Santander), Lucas Alcaraz (Albacete) y Curro Torres (Lugo), en plena lucha por no descender, no han renovado sus contratos y su continuidad estará ligada a cumplir el objetivo de la permanencia, de la que parece estar cerca el Sporting de Miroslav Djuckic, cuyo porcentaje de victorias es de solo cinco partidos de diez jugados y 16 puntos sumados de 30 en juego.



David Ramiro