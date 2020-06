Reyes, Messi, Traoré.... Así vienen las portadas

La información deportiva sigue muy pendiente en estos días de la actualidad a nivel nacional e internacional, como el hecho de que no hubiese ningún fallecido en España por coronavirus este pasado lunes o las reacciones del mundo del deporte por la merte de George Floyd a manos de la Policía de Estados Unidos.

En cuanto a nombres propios, José Antonio Reyes fue recordado por todos al cumplirse un año de su trágico fallecimiento y en el Betis, no harán locuras por Hamari Traoré, mientras que en la Ciudad Condal celebran que Messi no ejerza su cláusula liberatoria para seguir en el FC Barcelona y fuera de nuestras fronteras, el argentino Dybala le dice "no" al PSG.

Aquí os dejamos la galería de las portadas de la prensa deportiva nacional e internacional.