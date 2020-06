Dudek casi le da un puñetazo a Rafa Benítez

El exportero de Liverpol y Real Madrid Jerzy Dudek ha reconocido que quiso darle "un puñetazo en la cara a Rafa Benitez" cuando militaba en el Liverpool. Esta intención tiene como motivo la decisión del técnico de no dejarle salir de Anfield a pesar de que había decidido firmar a Pepe Reina.

El internacional polaco no entendió esta decisión después de haber sido el héroe de la épica final de la Champions en 2005 ante el Milan, en la que los Reds igualaron un 3-0 al descanso y se impusieron en los penaltis, en los que el potero fue clave al detener dos lanzamientos.

Con el Mundial de 2006 de Alemania a la vuelta de la esquina, Dudek esperaba consolidarse en la portería como titular, por lo que, ante la llegada de Reina, vio con buenos ojos la opción de aceptar la oferta del Colonia, topándose con la oposición de su técnico.

"El Colonia estaba interesado en mí, pero Rafa no me dejó marchar. Ahí es cuando se me pasó por la cabeza darle un puñetazo en la cara. Ese susurro del diablo estaba en mi cabeza, pensando en que si le daba, me dejaría ir al Colonia", reveló en una entrevista a 'FourFourTwo'.