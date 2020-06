El CSD acepta negociar la entrada de aficionados a los estadios

Si bien parecían reacios en principio y tanto el Ministerio como el Consejo Superior de Deportes habían asegurado que por ahora no habría público en los estadios, todo puede cambiar en dos semanas. Ante la presión de varios clubes para que tmaran una decisión, el Gobierno había argumentado que quería evitar la desigualdad con los clubes de las comunidades autónomas que van una fase por detrás, como ocurre con Madrid y Barcelona, y que LaLiga empezaría sin público.

Esta desigualdad, teóricamente, acaba dentro de quince días, cuando toda España debe estar en la fase 3 de la desescalada o ya en la 'nueva normalidad' y ante la falta de argumentos para seguir evitando que presidentes como el de Las Palmas dejen entrar a sus aficionados, el CSD se apremia a negociar.

De salir adelante o no esa negociación podría depender que las ocho últimas jornadas de LaLiga ya se celebren con parte de las gradas cubiertas y que, al menos, los muchos abonados de Betis y Sevilla puedan turnarse para acudir a animar a su equipo en este tramo final de temporada.

"El que no pueda haber público en el fútbol no es tajante y no es la intención del Gobierno que sea así. Se trata de dar seguridad, porque cuando todos firmamos el reinicio de la competición dijimos que sería a puerta cerrada y hay que cumplirlo. No se puede cambiar de criterio de forma constante", explicaban hoy fuentes del CSD a OKdiario, donde han avisado: "Que se vaya a negociar no es vinculante a que regrese el público a los estadios". Sin embargo, el simple hecho de que se vayan a sentar a hablar ya es un paso adelante hacia ese objetivo que no se contemplaba el viernes.

Luego, llegarán las medidas de seguridad e hiciene extremas, aún más exhaustivas que las que ya están llevando a cabo en el Sánchez-Pizjuán para acoger el próximo Sevilla-Betis. Pero el sueño de muchos aficionados se habrá cumplido.