Apuntan con una pistola a Samu Castillejo

El futbolista español, Samu Castillejo, que ha estado en alguna ocasión en las agendas de Sevilla y Betis, ha vivido una auténtica pesadilla en Milán. No en vano, el exjugador del Villarreal ha revelado en sus redes sociales que dos niños le robaron un reloj apuntándole con un arma cuando estaba en su coche.

"¿Estás bien en Milán? Dos niños me robaron apuntándome con un arma", explicó en redes Castillejo, que todavía tiene el susto en el cuerpo, si bien, por fortuna no pasado de eso, y el futbolista se encuentra en buenas condiciones. No se han podido conocer más datos sobre el incidente.

El talentoso atacante ha pasado todo el confinamiento en la capital lombarda, uno de los principales focos del coronavirus en el país transalpino, lejos de su familia y bajo las estrictas reglas impuestas por el gobierno de Italia para frenar los contagios.