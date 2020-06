Carrasco se afianza en el once en un entrenamiento sin Vitolo ni Lodi

Carrasco se afianza en el once en un entrenamiento sin Vitolo ni Lodi

Madrid, 9 jun (EFE).- El extremo belga Yannick Carrasco se afianza en el posible once del Atlético de Madrid para el retorno de LaLiga Santander, el domingo en San Mamés contra el Athletic Club, en un entrenamiento sin el brasileño Renan Lodi, que tuvo trabajo individual, ni Víctor Machín 'Vitolo', con molestias desde el lunes.



Carrasco, retornado al Atlético desde el fútbol chino en el último día del pasado mercado de traspasos de enero, se posiciona como el candidato más probable a la última plaza del once que medita el entrenador argentino Diego Pablo Simeone para Bilbao, en el que los otros diez protagonistas están claros.



Es seguro que Diego Costa será la referencia del conjunto madrileño ante el Athletic, escoltado por Marcos Llorente, quien parece que adelantará su posición desde el mediocampo, en el que tienen plaza fija Koke Resurrección, Saúl Ñíguez y el ghanés Thomas Partey. Esa línea la completaría Carrasco en un costado.



La defensa también está clara: el inglés Kieran Trippier en el lateral derecho, el uruguayo José María Giménez y el montenegrino Stefan Savic como centrales, y el lateral izquierdo para Lodi.



No obstante, el brasileño no trabajó con el grupo este martes, sino que tuvo una sesión individual por reparto de cargas físicas, lo que llevó a que fuera sustituido en la prueba por Mario Hermoso, aunque en principio no tendrá ningún problema para ser de la partida en el duelo contra el conjunto bilbaíno.



Más difícil para llegar a San Mamés lo tendrá Vitolo, que se ausentó para ser valorado por los servicios médicos rojiblancos después de haberse retirado del entrenamiento de ayer con molestias.



Por otra parte, siguen trabajando al margen el argentino Ángel Correa, que se recupera de una lesión muscular y saltó al césped junto a un recuperador del cuerpo técnico, y el croata Sime Vrsaljko, quien hace dos semanas se sometió a una artroscopia en la rodilla izquierda, la misma en la que se operó hace un año.



Tampoco estuvo con el grupo del delantero serbio Ivan Saponjic, que se entrenó al margen por precaución al conocerse que había participado el fin de semana en una barbacoa con sus compatriotas Luka Jovic (Real Madrid) y Nemanja Maksimovic (Getafe) y se sometió a una prueba PCR, según informó el club. Si el test de la COVID-19 da negativo podrá regresar al grupo.



Quien sí estuvo con el grupo fue el portugués Joao Félix, que avanza sin pausa en la recuperación de su lesión de ligamento en la rodilla izquierda y estará para el duelo del miércoles 17 ante Osasuna en El Sadar, ya que el domingo tiene que cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas.