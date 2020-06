Diakhaby, Pacheco, Sisto, Awaziem... 4 errores de concentración, ¿Por qué?

Un penalti de Diakhaby (Valencia CF) dio oxígeno al Levante UD. Un regalo. Otro fallo grave de entendimiento entre Chidozie Awaziem, central del CD Leganés, y su portero Cuéllar, penalizó a su equipo ante el Real Valladolid. Un error de Pione Sisto enervó a la afición del Real Club Celta. Un extraño despiste de Fernando Pacheco con el Alavés, raro en él, dio alas al RCD Espanyol.



Tres meses sin jugar pasa factura a los jugadores profesionales. Falta de precisión en el toque, en los desplazamientos. Algo habitual en las pretemporadas. Existe una pérdida del concepto del espacio, donde los porteros son los grandes perjudicados.



Y surgen vacíos en la comunicación, en especial de los centrales y los guardametas. La toma de decisiones son determinantes y se apreciaron desajustes en la primera jornada post coronavirus. Pérdidas de balón en el centro del campo, despistes en la conducción. Fueron varios los fallos, que costaron puntos clave.



La puesta en escena cuenta. Hay clubes como la Real Sociedad que se han entrenado incluso en su estadio, en Anoeta, vestidos con el uniforme oficial. Hay que recrear al máximo un partido auténtico. No se ha dejado a la improvisación detalles, que han servido para simular partidos de verdad en una atmósfera de partido oficial sin público.



La mayoría de los equipos han profundizado en sus vestuarios en expandir el mensaje: cuidado en las disputas, atención máxima, concentración extrema, y alerta al inicio y al final de los partidos.



Aún así, alcanzar la excelencia no es fácil en el nuevo escenario. Estos fueron algunos apuntes de desaciertos para el análisis en la jornada del viernes y el sábado:



.1. Awaziem, el central del CD Leganés, no se entiende con Cuéllar. No hay tensión defensiva, falta de concentración. No hay conexión, se queda Pichu Cuéllar a media salida y Unal, del Real Valladolid, pone al CD Leganés contra las cuerdas. 1-2 ganó el equipo que dirige Sergio Sánchez.



.2. Pione Sisto, el jugador danés del Real Club Celta, estaba ya en el ojo del huracán durante la pandemia. El club le multó económicamente por viajar a Dinamarca sin permiso en plena expansión del coronavirus. Este sábado culminó su polémica relación con el hincha del Celta tras perder un balón ingenuo en el centro del campo, que acabó con un gol de Trigueros y el triunfo del Villarreal (0-1).



.3. Gran disgusto en el Valencia CF. En el equipo y en su afición. El Levante estuvo con un jugador menos por expulsión de Roger Martí. En el minuto 95. Con 1-0 para el Valencia, Diakhaby cometió un penalti que dio un empate inesperado al Levante UD. En un buen partido de Guillamón, en el centro de la zaga, otro lapsus de Diakhaby le dejan en una situación comprometida.



.4. Pacheco midió mal. Un balón al borde del área, el portero del Alavés se pasa de frenada y agarra el balón fuera del área. Expulsión directa. Antes del minuto 20, el RCD Espanyol ganaba terreno, con un futbolista más en el campo. Extraña maniobra de Fernando Pacheco, un portero de garantías, de notable siempre, pero sin suerte en Cornellá. Roberto salió en su lugar y evitó una goleada mayor. Bernardo, el central colombiano, y el chino Wu Lei tumbaron al Alavés.



Luis Villarejo