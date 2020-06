Luis Enrique, Iniesta y Vilda piden a los niños "no perder ilusión por el fútbol"

Luis Enrique, Andrés Iniesta y Jorge Vilda animaron a los niños de la escuela de la Federación Española de Fútbol (RFEF) a no perder la ilusión y divertirse con este deporte en las charlas mantenidas durante el confinamiento, en las que uno de los chavales relató la jugada del gol que dio a España el título mundial en Sudáfrica hace diez años.



"Lo único que no tiene que perder un niño es la ilusión, independientemente de que acabes en Tercera, en juveniles, lo dejes o seas profesional. Vuestra única obligación es estudiar, formarse, fundar valores, saber lo que significa sacrificarse y trabajar, pero en el plano deportivo disfrutar todo lo que podáis", pidió el seleccionador, Luis Enrique Martínez.



A la pregunta de si le gustaría contar con una dupla como David Villa y Fernando Torres, el técnico respondió que "dónde hay que firmar".



"Hay que seguir animando a todos a que sigan disfrutando del fútbol, que entrenen y aprendan, porque aprender es lo más importante porque te hace avanzar. Y que disfruten de su pasión que es el fútbol y que intenten cumplir sus sueños", dijo Andrés Iniesta, autor del gol de la final de Sudáfrica ante Holanda, que reconoció lo que impresionó jugar aquel partido "soñado".



También el seleccionador femenino, Jorge Vilda, priorizó la diversión en sus consejos a los chavales y respondió que cuando tiene dudas al elegir entre una jugadora y otra suele seguir una de las recomendaciones de su padre, que también fue seleccionador.



"Un día me dijo, siempre vas a tener dudas. Cuando tengas dudas no te equivocas si eliges la que más calidad tenga. Hasta ahora lo he seguido y no me ha ido mal", señaló en una de las actividades de la escuela federativa que dirige Eduardo Valcárcel y que reúne anualmente a más de 600 niños y niñas en la Ciudad del Fútbol.