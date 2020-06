Bernardo sancionado con dos partidos, Javier Aguirre con uno

Madrid, 18 jun (EFE).- El colombiano Bernardo Espinosa, defensa del Espanyol, fue sancionado por el Comité de Competición de la RFEF con dos partidos de suspensión tras ser expulsado en el partido contra el Getafe con roja directa.



Competición desestimó las alegaciones presentadas por el Espanyol, que en su escrito consideró que existía un error material manifiesto en el acta del colegiado José Luis Munuera Montero, que expulsó al colombiano al cuarto de hora del partido al entender que había habido agresión en una acción con el uruguayo Damián Suárez.



El Espanyol justificó que Bernardo "en ningún momento emplea impulso con su brazo o lanza de manera intencionada, con fuerza excesiva o con violencia el brazo contra el jugador rival", por lo que solicitó que se dejase sin efecto la expulsión.



En cambio, el Comité de Competición, entendió que según su criterio la apreciación de un error material manifiesto en el acta arbitral "exige la aportación de elementos de prueba que de forma inequívoca, más allá de toda duda razonable, acredite bien la inexistencia del hecho reflejado en el acta o bien su patente arbitrariedad", lo que en su opinión no concurre en este caso "puesto que derivándose de forma patente de las imágenes aportadas la existencia de los gestos recogidos en el acta, no puede este Comité considerar desvirtuada la presunción de veracidad de la misma, puesto que las imágenes aportadas no permiten apreciar con claridad el lance del juego producido, siendo en todo caso la apreciación de si concurre o no una fuerza excesiva una cuestión en la que el criterio técnico del colegiado no puede ser sustituido por el del club alegante. Son irrelevantes también a estos efectos las opiniones de terceros que el club cita en sus alegaciones . Por ello procede desestimar las alegaciones realizadas. Por lo tanto, Bernardo fue sancionado con dos encuentros de suspensión en virtud del artículo 123.2 del Código Disciplinario y multado con 700 euros y con otra de 600 en aplicación del artículo 52.



Asimismo, el mexicano Javier Aguirre, entrenador del Leganés que fue expulsado en los últimos compases del partido contra el Barcelona en el Camp Nou por considerar el colegiado Juan Martínez Munuera que imitó "el sonido del silbato con la intención de confundir a los jugadores, habiendo sido advertido previamente", fue sancionado con un partido de suspensión según el artículo 122 del CódigoDisciplinario y con una multa accesoria al club en cuantía de 350,00 euros y de 600,00 en aplicación del artículo 52.



Competición rechazó las alegaciones presentadas por el Leganés por cuanto considera que estas "no logran desvirtuar el relato consignado por el colegiado en el acta arbitral".



El Comité de Competición también acordó sancionar con un partido de suspensión, por acumulación de amonestaciones a Pau Torres (Villarreal), Antonio Raillo (Mallorca) y Samuel Umtiti (Barcelona).



Respecto a LaLiga SmartBank, fueron suspendidos con un partido El Hacen El Id, del Lugo, expulsado en el partido contra el Zaragoza, y con dos José Vicente Soto, segundo técnico del cuadro gallego.