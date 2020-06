Jémez, molesto por la incertidumbre sobre su futuro y el de siete jugadores

Paco Jémez, parte de su cuerpo técnico y siete jugadores acaban contrato el 30 de junio y, aunque se da por hecha la continuidad de todos hasta final de temporada, al menos hasta el 19 de julio, no está firmada esa prórroga de manera oficial en un contrato, algo que molesta al técnico.

"El club llega tarde. En la reunión que tuvimos ya hablamos de esto y deberíamos tener cerrada la continuidad de los que acabamos. A estas alturas deberíamos haber firmado una prórroga de nuestro contrato, porque no son maneras. Si no quieren que sigamos, que nos lo digan, porque yo cojo mi maleta y me voy", dijo Jémez, en su última conferencia de prensa.

Fuentes del club madrileño informan a EFE que "se cuenta con todos ellos y se trabaja en prorrogar esos contratos hasta que acabe" la Liga, previsto para el 19 de julio.

Además, desde el Rayo esperan que ese plazo sea incluso más amplío puesto que entorno al equipo hay mucha confianza en que puedan disputar la promoción de ascenso a Primera, que en ese caso concluiría el 2 de agosto.

Aparte de Paco Jémez y algunos integrantes de su cuerpo técnico, en esta situación están el lateral derecho Tito, el mediapunta argentino Oscar Trejo y el portero Roberto Santamaría, todos propiedad del Rayo hasta el 30 de junio.

En el caso de Trejo, según ha podido saber EFE de fuentes del club, el Rayo espera certificar su continuidad para la próxima campaña también en los próximos días.

Con vinculación hasta el 30 de junio, pero en calidad de cedidos, están los laterales izquierdo Antonio Luna (Levante) y Saúl García (Alavés), el central croata Antonio Milic (Anderlecht belga), el extremo Jorge de Frutos (Real Madrid) y el delantero Juan Villar (Osasuna).