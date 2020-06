Tebas: ?Estamos trabajando en un protocolo para abrir los estadios a los aficionados?

Madrid, 18 jun (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, avanzó este jueves que la patronal está ?trabajando en un protocolo para abrir los estadios? al público que se podría instaurar para ?esta temporada o para la siguiente?, hasta que se pueda tener aforo completo, algo que cree que todavía tardará.



?Trabajamos en un protocolo para abrir los estadios a los aficionados. Guardar la distancia social, con mascarilla. Zonas 'sectorizadas' con puerta de entrada especial. Una página web donde el que vaya acudir tendrá que apuntarse para que le digan la hora y el minuto de entrada, el camino que tiene que recorrer dentro del estadio, para evitar aglomeraciones y lo mismo a la salida?, dijo Tebas en Radio MARCA Asturias.



?Nos preocupan mucho las entradas y salidas de los estadios, los descansos de los partidos. Es un protocolo que pueda servir para esta temporada o para la siguiente hasta que podamos tener el aforo completo, algo que creo que todavía tardaremos?, amplió.



El presidente de LaLiga se refirió también a la decisión de La Comisión Antiviolencia de decretar ?de alto riesgo? el derbi asturiano entre Sporting de Gijón y Oviedo, de LaLiga SmartBank, del próximo 22 de junio: ?No he podido mediar entre las directivas de Sporting y Oviedo, para hacerlo me lo tienen que pedir. Ojalá hubiese mejor relación?.



?Al no acudir gente a los estadios, hay que recordar que el lunes es el mejor día de audiencia televisiva. El derbi, aunque sea tarde (21:45 horas CEST), es en el mejor horario de televisión, en ?prime time?. Si hubiese habido público en los estadios no se hubiese jugado a esa hora, menos siendo en la zona norte. El derbi, aunque sea sin aficionados en el estadio, siempre es un derbi?, añadió.



Además, Tebas hizo un llamamiento a los aficionados para que no salgan a las calles: ?Quiero hacer un llamamiento a los aficionados a que disfruten el derbi de sus casas. No hay que levantar la guardia, en cualquier momento puede haber un brote en un grupo de aficionados que puede afectar a una ciudad?, declaró.