Simeone: "Veía a Llorente hacer goles, goles... Y hay que aprovecharlo"

"Marcos Llorente en su vida se imaginó poder jugar de delantero", enfatiza Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, cuyo descubrimiento como goleador y como "alternativa" en el ataque responde a la secuencia repetitiva que observó en los entrenamientos, cuando el medio centro marcaba "goles, goles y goles", y a las cualidades de un jugador que "no sólo tiene velocidad y desplazamiento, sino calidad y visión de juego", aparte de su "contundencia en el remate".

"Como vi a Griezmann que podía jugar de segundo delantero o de primer delantero cuando todos me decían que era solamente banda cuando vino de la Real Sociedad, como fue una alternativa Lucas Hernández, que jugaba siempre de central y terminó siendo campeón del mundo de lateral izquierdo, donde nosotros le vimos cuando debutó contra el Real Madrid... Cuando los jugadores te transmiten herramientas, los entrenadores tenemos que estar preparados para aprovecharlas", repasó el técnico en la rueda de prensa telemática de la víspera de recibir al Valladolid en el estadio Wanda Metropolitano.

"Yo veía que hacía goles, goles, goles... Y un chico que hacía goles había que aprovecharlo, porque el gol es muy importante dentro del fútbol", recalcó Simeone, que primero le transformó en un hombre de banda derecha, ya no un medio centro natural como vino en verano desde el Real Madrid, y que ahora ha surgido para la delantera. Ha marcado cuatro goles esta temporada, tres en los últimos tres encuentros, en los que, a la vez, ha repartido tres asistencias.

¿Una reconversión al estilo Raúl García? Hay muchos matices que distancian un caso y otro, porque el centrocampista navarro, a su vuelta al conjunto rojiblanco, regresó de su año de cesión en Osasuna (2011-12) ya destapado como un goleador y un segundo punta, que Simeone aprovechó de inmediato para el beneficio de su equipo hasta el punto de que fue uno de los protagonistas indudables de esta era -en 2015 fichó por el Athletic Club- y de sus títulos. Por ejemplo, en el curso 2013-14 él firmó 17 tantos, muchos definitivos para ser luego campeón de la Liga.

"Raúl ha sido un jugador importantísimo en el Atlético de Madrid. Él ya había jugado de segundo delantero alguna vez. Marcos en su vida se imaginó poder jugar de delantero, pero viéndolo entrenar todos los días y sus condiciones técnicas, físicas y de contundencia en cuanto a los remates, despertó la opción compartiéndola con él de hacer un esfuerzo para buscar una alternativa. Él es mediocampista, lo seguirá siendo y es una alternativa muy importante en la delantera", explicó el técnico.

También destacó que es un futbolista que le "vértigo" al equipo. "El pase del otro día a Morata (en el gol del 0-4 ante Osasuna en El Sadar) habla por sí solo de un jugador que no sólo tiene velocidad y desplazamiento, sino calidad y visión de juego", advirtió Simeone, que anunció: "No tengo ninguna duda de que seguiremos fortaleciendo esta alternativa diferente en algunos momentos de los partidos".



"HABLÉ CON COSTA Y MORATA Y LES TRANSMITÍ LO QUE SIENTO"

Ya son dos partidos desde la reanudación de la Liga. Ninguno de ellos los han jugado juntos Diego Costa y Álvaro Morata. Por ahora, el primero ha sido el elegido para el once tanto contra el Athletic Club (1-1) como frente al Osasuna (0-5), con el segundo como recambio más o menos a la hora de partido. Cada uno ha marcado un gol: Diego Costa en San Mamés y Morata en El Sadar. Es una de las dudas de la alineación de este sábado ante el Valladolid.

"He hablado con ellos una semana antes de empezar la Liga y lo mismo que les comenté a ustedes en consecuencia de lo que entendía la semana pasada ("No puedo desaprovechar a los dos juntos cuando no tengo un equipo preparado de la mejor manera para sostener esos dos delanteros", dijo el técnico el pasado día 13 de junio)", repasó.

"Hablé con ellos y transmití lo que siento. Son jugadores muy importantes cada uno en el tiempo que pueda serle útil al equipo. Los dos están comprometidos. Ya lo vieron a Morata cuando le tocó entrar en el final del partido ante Osasuna, no sólo por el gol, sino por su actitud. Eso nos genera fortaleza y ojalá la podamos sostener. Dependerá de nosotros los entrenadores... Y de los futbolistas de sentirlo", abundó Simeone, que insiste día a día en que un tramo final tan corto y tan cargado de partidos necesita a toda la plantilla para competir.

El pasado miércoles ante Osasuna incluyó cuatro cambios en su alineación. "Lo importante primero es ganar y a partir de eso buscar el equipo que tenga más posibilidades para poder rendir de la mejor manera. Veo a la plantilla comprometida para entender que vamos a necesitar de todos y en consecuencia de eso iremos día a día evaluando, viendo con quién empezar, con quién repetir y entendiendo que las posibilidades de los cambios en el segundo tiempo también nos generan otro partido también dentro del mismo partido", valoró.



EL 'MÍSTER, PONERME' DE HÉCTOR HERRERA EN LO ENTRENAMIENTOS



Una de las novedades en El Sadar fue el mexicano Héctor Herrera. "Ya la semana pasada decía que Herrera mostraba en los entrenamientos 'míster, ponerme'. Es lo que nosotros los entrenadores necesitamos no con palabras ni con gestos, sino con movimientos. En consecuencia contamos con él y respondió con tranquilidad, con experiencia, con visión de juego y esperamos que nos pueda seguir dando esa alternativa en la mitad de campo, con distintos futbolistas como tenemos", expuso.

"Necesitamos a todos. En un final de temporada tan exigente y tan apretado es imposible jugar con los mismos siempre. Tendremos que usar las mejores alternativas y hacer ver a los futbolistas que si están todos se puede llegar y sino es complicado", insistió Simeone, que apuntó que, por ejemplo, Renan Lodi, sin sustituto específico en su posición de lateral izquierdo, necesitará "en algún momento descansar" con encuentros cada dos o tres días.

Este sábado, su equipo vuelve al Wanda Metropolitano en el encuentro contra el Valladolid; tres meses y trece días después de su último choque en ese escenario, el 2-2 contra el Sevilla, pero lo hace sin público. "A partir de las circunstancias nos tenemos que comportar. La gente no va a estar, las circunstancias de hoy son distintas y tendremos que adaptarnos a competir y a seguir buscando nuestro objetivo como equipo y como club", aseguró.

Su interacción es habitual con el público en el Wanda Metropolitano. "En todo momento busco ante todo que me sientan mis futbolistas y que obviamente les genere una ayuda como entrenador que podemos transmitir algo desde afuera", afirmó el técnico, que advirtió tras el triunfo por 0-5 ante el Osasuna: "No hay que sacar pecho cuando se gana ni deprimirse cuando te toca no tener un resultado justo. Todo lo que pasó queda atrás y lo que importa a todos es lo que va a pasar mañana contra el Valladolid".