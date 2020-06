Tebas: "No hay mejor renta vital que un puesto de trabajo"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, opinó que la mejor renta vital es un puesto de trabajo y que a ello se deben destinar los recursos públicos durante una conferencia en la cumbre empresarial 'Empresas españolas liderando el futuro' que organiza la CEOE.

"Aquello que funciona no hay que cambiarlo. Si la reforma laboral ha funcionado y ha creado empleo... ¿por qué tenemos que cambiarla?. No hay mejor renta vital que un puesto de trabajo y para eso tenemos que destinar los recursos públicos", señaló.

Tebas pidió que no se produzcan cambios en la Ley del Deporte y se refirió a la seguridad jurídica: "Cuando hablamos con inversores extranjeros es un problema la legislación cambiante con cada Gobierno de este país, produce que se retraiga la inversión. En estos momentos hay que conseguirla para poder devolver los préstamos que estamos adquiriendo a través de las garantías del ICO".

"Este problema de seguridad jurídica es doble, en el plano nacional y en el autonómico. Tenemos muchísimas legislaciones autonómicas y eso está generando muchísima inseguridad jurídica. En el ámbito del fútbol afectan muchísimo a la competitividad los diferentes tramos autonómicos del IRPF a la hora del pago de los impuestos", añadió.

Tebas considera también que no se deben subir impuestos: "No es un momento para ello. Si las empresas vamos a necesitar liquidez para devolver los préstamos que nos han dado y para poder poner en marcha las empresas que hemos tenido paradas, no se deben subir los impuestos o crearlos nuevos porque no va a fomentar la ayuda a reconstruir nuestro país. Todo lo contrario, lo retrasará".

Por otro lado defendió el diálogo social 'no como una mesa de consulta sino como una de acuerdos y pactos': "No vale citar a la CEOE para consultar, hay que ir a pactar".

"Si alguien en este país sabe qué medidas hay que tomar en un periodo de crisis para reactivar el empleo y que la industria crezca son los empresarios. No vale solo el consenso, tiene que ser acuerdo", completó.