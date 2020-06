Vitolo, entre la frustración y la insistencia

Madrid, 21 jun (EFE).- "Soy muy cabezota, intentaré por todos los medios ganarme un sitio en el once y demostrar al entrenador que soy válido para jugar", expuso ya de madrugada en el Wanda Metropolitano Víctor Machín, 'Vitolo', el goleador de un triunfo crucial del Atlético de Madrid entre la frustración de no jugar todo lo que desea y la insistencia de irrumpir y asentarse en la anhelada, hoy muy ajena, titularidad en el esquema de Diego Simeone.



No la ha conseguido aún el extremo canario, de los futbolistas indudablemente más capacitados técnicamente de la plantilla; al principio, hace dos años y medio, por la adaptación a los afinados movimientos del equipo y, después, por diversos factores: algunas veces por lesiones inoportunas, otras más porque el técnico argentino no ha confiado en él, o al menos no tanto como en otros jugadores, y alguna porque él no ha derribado con una constancia indudable la barrera del once, aunque quizá haya merecido más ocasiones de las que ha tenido en todo este tiempo.



Hay datos reveladores ahora y antes.



Ahora, por ejemplo, Vitolo, con el condicionante de que se perdió el primer choque contra el Athletic por unas molestias, es uno de los únicos cinco futbolistas del primer equipo que no ha entrado en la rotación del once titular en los primeros tres duelos tras la reanudación de la competición, después de los tres meses de parón por la pandemia de la covid-19. "Necesitamos de todos y lo vemos en los hechos", expresó Diego Simeone tras el 1-0 contra el Valladolid. El equipo ha sumado siete de los nueve puntos disputados.



Ni en Pamplona, cuando el técnico argentino introdujo cuatro novedades, ni este sábado frente al Valladolid, cuando hubo siete cambios en la alineación inicial, Vitolo fue titular. Ni él ni Ivan Saponjic ni el portero suplente Antonio Adán, además de Felipe Monteiro y Sime Vrsaljko, que han sido baja en cada uno de los tres duelos recientes por una distensión muscular y una artroscopia en la rodilla izquierda, respectivamente. El central brasileño siguió este domingo al margen con su puesta a punto y es duda para el duelo contra el Levante. El lateral croata se perderá el choque ante el bloque azulgrana.



De hecho, su participación contra el Valladolid fue como último recambio. Ya había dado entrada Simeone en el primer turno de sustituciones a Koke Resurrección y Yannick Carrasco, extremo como él, y en el segundo a Ángel Correa, ubicado en la banda derecha, y Diego Costa. Él fue el recurso final. Ya en el minuto 73. Antes que él jugaron Lemar, de inicio, o Carrasco, después, que se desempeñan en su puesto. También lo hicieron Marcos Llorente, primero, y Correa, después, que desarrollaron su juego por la banda derecha.



104 PARTIDOS DISPONIBLE, 80 JUGADOS, 32 DE TITULAR Y 24 SIN MINUTOS



Los números a lo largo de sus dos años y medio a las órdenes de Simeone exponen la situación.



A las lesiones, algunas de ellas cuando se sentía que ya era su momento en el once titular y a las que se ha referido el entrenador en algunas valoraciones para explicar el porqué no había jugado tanto el futbolista desde su llegada, corresponden 20 partidos de sus 45 sin minutos. A las sanciones, uno.



Esos 21 partidos de baja suponen apenas un 16 por ciento de los 125 encuentros oficiales que jugó su equipo desde su estreno como rojiblanco el 4 de enero de 2018 contra el Lleida en la Copa del Rey.



A decisiones técnicas de Simeone responden 24 encuentros sin participación del extremo canario con el Atlético de Madrid que, sumados a los 48 que entró al terreno desde el banquillo, es decir sin ser titular, agrandan a 72 los duelos en los que pudo partir desde el once inicial y no lo hizo. Son un 69 por ciento de los duelos que estuvo disponible, que fueron 104.



El otro 31 por ciento son los choques, 32, que sí halló un hueco como titular en sus dos años y medio ya en el Atlético, en los que su serie más larga en el once se limita a tres partidos; en dos ocasiones en 2017-18, una de ellas frenada por una lesión, y una este curso, cuando enlazó tres duelos contra el Espanyol, el Granada y el Juventus, antes de ser suplente contra el Barcelona. Después ha estado disponible en 18 encuentros. Fue titular en cinco.



SU FUTURO, EN EL ATLÉTICO: "AL FINAL TENGO QUE JUGAR, SOY MUY CABEZOTA"



¿Qué le falta a Vitolo para ganarse un puesto más continuo en el once? "Al final, esa respuesta no te la puedo dar yo. Lo único que intento es trabajar lo máximo posible. Todos los jugadores queremos jugar. Y uno cuando no juega se siente frustrado. Tienes que intentar salir de esa situación y el único método que conozco es trabajando y en los entrenamientos intentar dar todo para que el míster vea lo que dijo de Herrera", contestó el extremo.



En la víspera del encuentro contra el Valladolid, Diego Simeone habló así del centrocampista mexicano, titular en los dos últimos partidos: "Ya la semana pasada decía que Herrera mostraba en los entrenamientos 'míster, ponerme'. Es lo que nosotros los entrenadores necesitamos no con palabras ni con gestos, sino con movimientos. En consecuencia contamos con él y respondió con tranquilidad, con experiencia, con visión de juego y esperamos que nos pueda seguir dando esa alternativa en la mitad de campo".



"Lo único que intento es trabajar y si el 'míster' no cree oportuno que deba jugar al siguiente intentarlo otra vez, otra vez y otra vez, y algún día se dé cuenta y pueda jugar. El equipo está rindiendo bien y cuando me toque jugar intentaré hacerlo lo mejor posible para intentar ayudar al equipo", apuntó Vitolo.



"Tendré que poner más en los entrenamientos de lo que estoy poniendo para intentar revertir esta situación", abundó el futbolista, que ve su futuro de rojiblanco: "Estoy muy contento en Madrid, mi familia está muy contenta y no veo más allá de terminar mi contrato con el Atlético de Madrid (acaba en 2022). Estoy en un gran club, con una gran afición y al final tengo que jugar. Soy muy cabezota".



-- LOS NÚMEROS DE VITOLO EN EL ATLÉTICO DE MADRID:



Temporada Partidos disponible Jugados Titular Sin minutos Baja lesión Baja sanción 2019-10 34 29 12 5 7 0



2018-19 40 28 7 12 11 0



2017-18 30 23 13 7 2 1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



TOTAL 104 80 32 24 20 1.



Iñaki Dufour