El presidente del Lyon ataca a su liga: "Francia es el hazmerreír de Europa"

"Cuando veo a Benzema marcar más goles que nunca y en Francia no se ha querido retomar el fútbol, me desespero", asegura el presidente del Lyon, Jean-Michel Aulas, que ha digerido mal que la liga de su país no haya hecho todo lo posible por acabar el campeonato tras la crisis del coronavirus.



"Somos el hazmerreír de Europa", afirma Aulas en una entrevista con Efe en la que acusa directamente a los dirigentes de su campeonato de haber dado prioridad a intereses particulares y alaba la actitud de otros, como el de la Liga española, Javier Tebas.



Apasionado del fútbol y empresario de éxito, Aulas sigue especialmente a aquellos jugadores que, como Karim Benzema, vistieron un día la camiseta de su equipo. Pero no oculta la "envidia" que siente por ver cómo otras ligas mantuvieron la calma en los peores momentos de la pandemia mientras la francesa tiró la toalla "demasiado pronto".



"Comparar a nuestros dirigentes con Tebas sería una injuria. Es un gran dirigente que ha sabido contemporizar cuando había que hacerlo y acelerar en el momento adecuado", señala Aulas, que ha visto cómo el fin precipitado de su liga aboca al Lyon a quedarse fuera de Europa por vez primera en 23 años.



Además, considera que Tebas "ha defendido a los clubes y ha sabido negociar con la UEFA" para que el fútbol "se convierta en una fuente de motivación para el país", que ha superado una situación sanitaria más complicada de la que había en Francia.



UNA LIGA AL BORDE DEL PRECIPICIO



Aulas teme que la decisión de la liga de su país deje al fútbol francés "al borde del precipicio", con importantes pérdidas económicas y un retroceso en el ránking de la UEFA, que les aleja de los cuatro grandes campeonatos y amenaza con verse superado por Portugal y Rusia, que sí han vuelto a jugar.



"La competitividad con otros clubes nos será desfavorable", asegura el empresario, que se hizo con las riendas del Lyon hace 33 años y lo ha convertido en uno de los referentes de Europa.



Su mayor esperanza para volver a la competición europea pasa por ganar la Liga de Campeones, para lo que necesita "un milagro", según reconoce, puesto que tendrá que defender contra la Juventus de Turín el 1-0 logrado en la ida de los octavos de final para poder entrar en la fase final que se disputará en Portugal.



"Voy a visitar Lourdes y luego Fátima", bromea el dirigente, que cree que su equipo ya estaba en desventaja contra la Juve, que tiene mejor plantilla, pero ahora "lo está todavía más, porque ellos tendrán rodaje deportivo".



El Lyon, que cifra en 100 millones las pérdidas financieras esta temporada, dejará de ingresar otros 90 la próxima si no juega en Europa, una situación que le hace temer un éxodo de jugadores.



Entre ellos el joven brasileño Bruno Guimaraes, que llegó en enero pasado y ha crecido mucho deportivamente, lo que le ha abierto las puertas de la "canarinha".



Aulas está convencido de que recibirá ofertas por él, pero mantiene la esperanza de que siga a orillas del Ródano.



"Tenemos una buena plantilla, muchos de ellos interesan en el continente, corremos el riesgo de perder jugadores. Pero también es cierto que el valor de los jugadores ha bajado y esperemos también que los grandes clubes tengan menos dinero que otros años", indica.



APOYOS EN EUROPA



Miembro de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), que agrupa a los más grandes del continente, Aulas afirma que ninguno de sus colegas entienden que Francia se precipitara de esa forma.



"Hablo con los presidentes del Atlético, del Madrid, del Barcelona,... están atónitos", señala.



Pero también en Francia son cada vez más los colegas que le dan la razón. "Me sentí muy solo defendiendo que había que acabar la liga. Pero ahora son muchos los que me dan la razón y espero que eso haga cambiar la forma de controlar la liga", señala.



Aulas recuerda que no es la primera vez que se ha visto solo en la primera línea de combates que, posteriormente, le han dado la razón.



"Tuve que ir a Bruselas para que me dejaran sacar al club a Bolsa. Fui el primero en construir un estadio privado en el país y nadie me creía cuando empecé a promocionar el fútbol femenino y hemos acogido la final de un Mundial en nuestro estadio", repasa.



Precisamente su equipo femenino, que defenderá el título de campeón de Europa, se benefició del final prematuro del campeonato nacional por el coronavirus, ya que fue proclamado ganador de su liga.



"Pero yo no voté esa decisión. Es la prueba de que no actúo por intereses personales. Lo hago por el bien general. Parar la liga fue una estupidez económica y una injusticia deportiva, beneficie a quien beneficie", asegura.