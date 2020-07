Betis y Sevilla FC ya conocen los árbitros de la próxima jornada.

José Luis González González, del Comité de Castilla-León, ha sido designado para dirigir el encuentro Athletic-Real Madrid, correspondiente a la trigésima cuarta jornada de LaLiga Santander, mientras que el madrileño Carlos del Cerro Grande arbitrará el Villarreal-Barcelona.

González contará en el VAR con el extremeño Jesús Gil Manzano, y Del Cerro con el vasco Ricardo de Burgos Bengoetxea.

- Designaciones para la jornada 34 de LaLiga Santander:

Sevilla FC-Eibar Antonio Mateu Lahoz (C. Valenciano)VAR: Xavier Estrada Fernández (C. Catalán)Celta-Betis Pablo González Fuertes (C. Asturiano)VAR: Juan Martínez Munuera (C. Valenciano)

Atlético Madrid-Mallorca Javier Alberola Rojas (C. C-Manchego)

VAR: José Luis Munuera Montero (C. Andaluz)

Valladolid-Alavés Santiago Jaime Latre (C. Aragonés)

VAR: César Soto Grado (C. Riojano)

Granada-Valencia Adrián Cordero Vega (C. Cántabro)

VAR: José M. Sánchez Martínez (C. Murciano)



Athletic-Real Madrid José Luis González Glez. (C. C-Leonés)

VAR: Jesús Gil Manzano (C. Extremeño)

Espanyol-Leganés Guillermo Cuadra Fernández (C. Balear)

VAR: Alejandro Hernández Hdez. (C. Las Palmas)

Osasuna-Getafe Mario Melero López (C. Andaluz)

VAR: César Soto Grado (C. Riojano)

Villarreal-Barcelona Carlos del Cerro Grande (C. Madrileño)

VAR: Ricardo de Burgos Bengoetxea (C. Vasco)

Levante-Real Sociedad Valentín Pizarro Gómez (C. Madrileño)

VAR: Eduardo Prieto Iglesias (C. Navarro)



- Designaciones para la jornada 38 de LaLiga SmartBank:

Numancia-Extremadura Álvaro Moreno Aragón (C. Madrileño)

VAR: Víctor Areces Franco (C. Asturiano)

Racing-Elche Juan Pulido Santana (C. Las Palmas)

VAR: Daniel Trujillo Suárez (C. Tinerfeño)

Almería-Tenerife Gorka Sagués Oscoz (C. Vasco)

VAR: Alejandro Muñiz Ruiz (C. Gallego)

Cádiz-Oviedo Javier Iglesias Villanueva (C. Gallego)

VAR: Dámaso Arcediano Monescillo (C. C-Manchego)



Fuenlabrada-Mirandés Rubén Ávalos Barrera (C. Catalán)

VAR: José Antonio López Toca (C. Cántabro)

Deportivo-Huesca Saúl Ais Reig (C. Valenciano)

VAR: Iosu Galech Apezteguia (C. Navarro)

Las Palmas-Ponferradina Isidro Díaz De Mera Escuderos (C.C-Manchego)

VAR: Miguel Ángel Ortiz Arias (C. Madrileño)

Málaga-Albacete Iñaki Vicandi Garrido (C. Vasco)

VAR: Oliver De La Fuente Ramos (C. C-Leonés)

Alcorcón-Lugo Jon Ánder González Esteban (C. Vasco)

VAR: Luis Milla Alvendiz (C. Andaluz)

Sporting-Girona Aitor Gorostegui Fernández (C. Vasco)

VAR: Santiago Varón Aceitón (C. Balear)

Zaragoza-Rayo V. Daniel Ocón Arráiz (C. Riojano)

VAR: David Pérez Pallas (C. Gallego).