Kranevitter se siente más importante en el Apertura para el Monterrey

Monterrey (México), 3 jul (EFE) .- El argentino Matías Kranevitter, centrocampista de los Rayados del Monterrey del fútbol mexicano, reconoció este viernes sentirse más importante para su equipo de cara al Apertura 2020 en comparación con el Clausura 2020.



"Cuando llegué (a inicios de año) no hice pretemporada, ahora me siento mejor, estas semanas de entrenamiento me han hecho bien. Compartir concentración con los compañeros es agradable, me estoy uniendo al grupo y sintiéndome mucho más importante", explicó en videoconferencia.



El sudamericano llegó a finales de enero a Rayados procedente del Zenit ruso, con el Clausura iniciado, razón por la que no hizo pretemporada.



En su duelo debut, ante el Santos Laguna en los cuartos de ida de la Copa, salió lesionado y en la vuelta fue expulsado. En total, en su primer torneo con el Monterrey solamente participó en cinco duelos.



"Cuando llegué al club había terminado el 12 de diciembre mi torneo en Rusia con Zenit, estuve mucho tiempo parado. Luego llego a Rayados y me lesiono en la Copa, pasaron cosas que no me hicieron sentir cómodo; sin embargo estoy acá, vine con muchas ganas a hacer la pretemporada. Estar en Rayados es una oportunidad para mi carrera", dijo.



El Monterrey inició esta semana una concentración en sus instalaciones, que servirá de preparación para el Apertura 2020 que comenzará el 24 de julio.



Kranevitter peleará por un puesto en el medio campo con el paraguayo Celso Ortiz, a quien el argentino considera una persona humilde que ha demostrado un buen nivel con los Rayados.



"Me la paso todo el día con Celso. Representa bien a Rayados, ha jugado a gran nivel; yo vengo a trabajar, la pretemporada me hizo bien. Al final el técnico (el argentino Antonio Mohamed) decidirá quién jugará", agregó.



Al momento de la cancelación del Clausura 2020, el Monterrey se encontraba en el último puesto de la clasificación, sin poder conseguir triunfos.



El pasado certamen vino precedido del quinto campeonato de Liga de Rayados, un título de la Liga de Campeones de la Concacaf y un tercer puesto en el Mundial de Clubes.



"El Apertura 2020 es una oportunidad nueva para demostrar lo que somos como equipo y profesionales, tenemos que dejar en lo más alto a Rayados, competir, es un equipo con mucha historia, con un plantel de alto nivel, tenemos que ser protagonistas", concluyó.