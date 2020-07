El argentino Quiroga advierte que el San Luis tiene un proyecto ganador

San Luis (México), 3 jul (EFE).- El argentino Mauro Quiroga, delantero del San Luis del fútbol mexicano, aseguró este viernes que escogió llegar al cuadro potosino porque éste le ofreció un proyecto ganador.



"Tenía buenas referencias de la plaza, del plantel y el entrenador que me dio confianza para venir porque San Luis me planteó un proyecto tentador; es un proyecto ganador", expresó el artillero argentino en videoconferencia.



Mauro Quiroga llegó en 2019 a México para Necaxa procedente del Curicó Unido de Chile; en el Apertura 2019 anotó 18 goles, números que resaltó en la entrevista.



"A mí me gustan los desafíos, así llegué el año pasado a Necaxa, con las ilusiones muy elevadas, con las intenciones de hacer un gran año, de jugar siempre y al final logré una temporada muy buena en lo personal", detalló Quiroga.



Para el torneo de Clausura 2020, que se suspendió en la fecha 10 por el COVID-19, Mauro había marcado cinco goles en 10 juegos disputados con Necaxa que marchaba en el lugar 14, por lo que el argentino reconoció que sus estadísticas no fueron las mejores.



"Creo que la segunda temporada no fue tan buena, estábamos fuera de puestos de Liguilla cuando el torneo se suspendió".



Mauro Quiroga compartió que se siente a gusto con el recibimiento de sus compañeros y el entrenador Guillermo Vázquez que le han hecho sentir en el Atlético San Luis, filial del Atlético de Madrid de la Liga española, como en casa.



"Me he encontrado con un gran grupo de compañeros que me han hecho saber que les voy a hacer de gran ayuda, con la confianza del técnico, me han hecho sentir en casa. Todo eso será clave para cumplir los objetivos que tenemos de hacer un torneo ganador".



Quiroga también tuvo palabras para la afición del San Luis, ciudad ubicada a poco más de 400 kilómetros al norte de la Ciudad de México, a la que prometió no decepcionar, a pesar de que el Apertura 2020 se jugará a puerta cerrada.



"Quiero devolver con trabajo todo el cariño y confianza que me ha tocado recibir. Esperaré con ansia la hora de jugar en nuestro estadio ya con nuestra afición en las gradas; mientras tanto daremos alegrías sabiendo que ellos nos verán por televisión", concluyó.