Tebas: "No está ni entre mis diez prioridades jugar fuera de España"

Madrid, 6 jul (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó este lunes que organizar un partido de la competición fuera de España, algo que LaLiga intentó hasta en dos ocasiones para jugar en Miami (Estados Unidos) no está ahora "ni entre las diez prioridades", según explicó en una ponencia en el foro 'WFS Live'.



"No está ni entre mis 10 prioridades jugar un partido fuera de España", afirmó Tebas durante una entrevista que inauguró la semana de conferencias 'WFS Life', el congreso digital organizado por el World Football Summit y el exfutbolista y empresario Ronaldo Nazário, presidente del Real Valladolid.



LaLiga, que intentó que se jugaran en Miami el Girona-Barcelona de la jornada 21 de la temporada 2018-19, y el Villarreal-Atlético de Madrid de la fecha 16 de la presente campaña 2019-20, no pudo llegar a disputar esos partidos en el extranjero, que siguen siendo objeto de un proceso judicial.



En el primer caso, ante la oposición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y de la FIFA, el Barcelona renunció a jugar el partido y el juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid desestimó la demanda de la patronal de clubes contra la RFEF por este motivo; mientras que en el caso del Villarreal-Atlético la Federación no autorizó el partido y ese mismo juzgado no estimó la medida cautelar solicitada por LaLiga.



"Los dirigentes actuales de la Federación no autorizan ir a jugar a Miami porque consideran que esto es suyo y ya está. Hemos visto con esto del COVID-19 hemos visto que la integridad de la competición a veces sí y a veces no. Dicen que no porque piensan que no le beneficia al fútbol español ir fuera y que eso lo pueden decidir ellos y no es decisión de los clubes. Creo que eso llevará su devenir y ya está", explicó Tebas durante su intervención en el foro virtual 'WFS Live'.