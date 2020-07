Diez años del cabezazo de Puyol a Alemania

El testarazo de Carles Puyol a Alemania que dio el triunfo en las semifinales del Mundial 2010 a España y su primera presencia en una final, cumple diez años y fue recordado por el central, con un agradecimiento a un fisioterapeuta de la selección, Raúl Martínez, que le recuperó para jugar.

Era el minuto 73 cuando Puyol se elevaba por encima de todos en un saque de esquina botado por Xavi e impactaba un testarazo repleto de potencia ante el que nada podía hacer Manuel Neuer. El dominio que ejercía la selección española en Durban sobre Alemania, obtenía el deseado premio con el vuelo y el tanto más importante de la carrera como internacional de Puyol.

"Mucha gente me recuerda por esta acción, ese gol", escribió en sus redes sociales con la imagen del salto por encima de Gerard Piqué y Sami Khedira cuando impacta con el esférico.

"Yo, cuando veo esta imagen recuerdo el día anterior al partido cuando tratándome con Raúl (fisio de la Selección) le dije que no podía jugar, que me molestaba el glúteo y no podía correr, y el me contesto; tranquilo confía en mi que te lo recupero", desveló.

Fue el último paso de España hacia su primera final de un Mundial, en la que posteriormente se proclamó campeón en Johannesburgo frente a Holanda con el gol de Andrés Iniesta en el minuto 116 en la segunda parte de la prórroga en el estadio Soccer City.