Verón: "Un futbolista puede ser un montón de cosas, no solo técnico"

El presidente del club argentino Estudiantes de La Plata, el ex internacional Juan Sebastián Verón, aseguró que los futbolistas pueden ejercer muchas profesiones tras retirarse, aunque "la salida más rápida es ser técnico", y explicó que su club ha trabajado para reducir el índice de deserción escolar del 80 al 0 por ciento.

"La carrera del futbolista es corta y cuando eres chico no piensas en lo que va a pasar cuando seas grande, vas tomando conciencia cuando vas llegando al final y para el que está pensando en qué va a hacer la salida más rápida es ser técnico, pero esa es una parte nuestra que hay que ir cambiando. Un futbolista puede ser un montón de otras cosas, hay carreras para prepararse", afirmó.

Verón intervino este miércoles junto al también argentino Juan Pablo Caffa y la colombiana Natalia Gaitán en una mesa redonda sobre el papel de la educación para los futbolistas hoy en el foro virtual 'WFS Live', organizado por el World Football Summit y el exfutbolista y empresario brasileño Ronaldo Nazario, presidente del Valladolid, moderada por el director de Deportes de la Agencia EFE, Luis Villarejo.

Verón, que preside Estudiantes desde 2014, opinó que "el futbolista nace y muere futbolista" y aunque durante la carrera apenas tiene posibilidades de pensar en otra cosa trata de visualizar que hará después, "porque puedes haber tenido la carrera más exitosa pero la vida es la misma para todos y hay que seguir".

En su caso trató de mantener "el vínculo con el deporte", aportar con su "experiencia cosas distintas, no solo desde la línea de cal para fuera", y asumió el desafío de presidir un club "para administrar la parte más compleja", tras haber trabajado siempre en grupo y tomar decisiones en momentos presión, que" es algo que te da el fútbol".

"La política del club es formar buenos futbolistas, pero también desde lo intelectual. En el fútbol quedan muchos chicos en el camino, pero nosotros utilizamos el fútbol como un vehículo. Aquí teníamos un 80% de deserción escolar y ahora es 0. Tenemos escolarizados a todos dentro del club. Es nuestro trabajo y el derecho de los chicos respecto al estudio. Posiblemente pasen más de 10 años detrás de un sueño y si ese sueño se trunca que al menos tengan otra opción", respondió a la pregunta de la importancia que Estudiantes da a la formación.

También el exjugador Juan Pablo Caffa, profesional ahora en una agencia de representación en Estados Unidos, incidió enla relevancia que este aspecto tiene entre los jugadores actualmente, "para que el día de dejar las botas sea lo menos doloroso posible".

"Si nos podemos forjar una carrera dentro de nuestra profesión es lo ideal. El camino más simple es ser entrenador. Yo afortunadamente nunca lo sentí, aunque cuando vine a Estados Unidos me hicieron dudar un poquito. Pero el entrenador se tiene que sentir, a mi me gusta trabajar en equipo, sigo en el lado del fútbol pero con otro puesto y se me hace más fácil", dijo.

El exjugador de clubes de la liga española como Betis y Zaragoza destacó el valor que tienen las becas que ofrecen las universidades estadounidenses a través del deporte. "Es un combo muy seductor para los jóvenes, es un mundo muy diferente al fútbol profesional que conocemos a nivel mundial, la universidad y luego poder ser profesionales".

"Yo, si me quedaba sin club con 22 o 23 años era el fin del mundo. Cuando fui a Estados Unidos conocí gente que no tenía problema por dejar el fútbol para ejercer otra profesión. Hoy hay muchas herramientas, muchos puestos de trabajo y con la exigencia de la profesionalidad los resultados mandan y llevan a ir cambiando cosas", apuntó.