El argentino Furch reconoce que fue fácil adaptarse a vivir en Torreón

Torreón (México), 9 jul (EFE) .- El argentino Julio Furch, delantero del Santos Laguna mexicano, reconoció este jueves que fue fácil adaptarse a la vida en Torreón, sede de su equipo.



"Torreón te da la oportunidad de estar cerca a tus compañeros, conocer su familia. La gente de Torreón apoya a la gente de fuera como yo, nos da fuerza. Venir desde afuera no es fácil y que te acepten es otro tema", comentó.



El atacante de 30 años, campeón con Santos en el Clausura 2018, explicó que sus compatriotas Emiliano Armenteros y Carlos Izquierdoz le ayudaron adaptarse a la ciudad cuando llegó en 2017 procedente del Veracruz.



El oriundo de Winifreda, clave en el esquema del uruguayo Guillermo Almada, recordó que le costó marcar su primer gol con el Santos Laguna.



"Llegaba como gran goleador, llevaba cuatro fechas sin marcar, se me estaba haciendo pesado, después de conseguir el primer gol fue un desahogo importante y lo grité con muchas ganas como si hubiese vestido esta camiseta siempre", agregó.



Furch, quien ha marcado 64 goles y dado 17 asistencias con el Santos, quiere ser recordar por la afición de la escuadra albiverde por su esfuerzo en la cancha.



"Quiero que la afición me reconozca por el esfuerzo que hice en la cancha, luego si hice gol o si no o si hice goles en finales, no me interesa mucho, lo importante es lo que hace uno adentro de la cancha, el compromiso, me gustaría que me recuerden por ello", dijo.



El Santos es el segundo equipo de Furch en México. El primero fue el Veracruz, al que llegó en 2015 procedente del Belgrano argentino.



El exjugador del Arsenal de Sarandí, el Olimpo y el San Lorenzo marcó con el Veracruz 32 dianas y dio ocho pases para gol en 80 partidos.