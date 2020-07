¿Costa o Morata?

"No puedo desaprovechar a Diego Costa y Morata juntos cuando no tengo un equipo preparado de la mejor manera para sostener esos dos delanteros", proclamó Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, antes de la reanudación de la Liga, en la que no ha habido coincidencia de los dos en ninguno de los ocho duelos, alternados en el once y con el doble de goles del madrileño que del hispano-brasileño: 4 a 2.



Diego Costa jugó de inicio contra el Athletic Club (1-1), el Osasuna (0-5), el Levante (0-1) y el Barcelona (2-2) y marcó un tanto contra el conjunto bilbaíno, aparte de otro al Alavés -de penalti- cuando entró al terreno de juego desde el banquillo; Morata partió desde el once titular frente al Valladolid (1-0), el Alavés (2-1), el Mallorca (3-0) y el Celta (1-1), con tres dianas en los dos últimos choques más otra cuando salió de suplente ante el Osasuna.



No han jugado juntos ni uno solo de esos ocho partidos. Ni siquiera unos segundos. En seis de ellos, uno fue sustituido por otro (Morata entró por Costa tres veces y viceversa otras tres), en otro salió Morata cuando Costa ya había sido reemplazado y el pasado martes en Balaídos no hubo margen a esa situación porque el hispano-brasileño era baja por sanción.



¿Y ahora contra el Betis? ¿Jugará Morata o Costa? ¿Los dos juntos? De momento, en la única sesión de preparación para ese partido hasta ahora, este jueves por la mañana, no ha habido pistas, entre otras cosas porque Diego Costa ha hecho un entrenamiento individualizado, sin que el club rojiblanco haya informado de ningún tipo de molestia o lesión, con lo que se prevé que esté listo para el duelo del sábado en el estadio Wanda Metropolitano.



Morata sí se ha entrenado con total normalidad. Y además está en racha, con tres goles en los últimos dos encuentros, que le sitúan numéricamente en el momento actual por delante de su amigo y competidor por la titularidad: desde la reanudación del torneo, el '9' ha anotado cuatro tantos en ocho choques o 375 minutos (tiempos añadidos incluidos) para un promedio de un gol cada 94 minutos y 15 segundos.



Diego Costa, que ha disputado 388 minutos en esta "nueva" normalidad (son 13 más que su compañero), ha sumado dos goles en siete partidos, porque su intervención en otro, en el 0-1 contra el Levante, terminó con un tanto en propia puerta de Bruno, según reflejó el acta arbitral. Su media, por tanto, es inferior a la de Morata: un gol cada 194 minutos.



También vence Morata en ese sentido en esta temporada, condicionada por la hernia discal cervical que mantuvo a Diego Costa de baja durante 16 partidos, de noviembre a febrero. El atacante madrileño ha marcado 16 goles, más que nadie en la plantilla, dos de penalti, en 40 partidos -31 de titular- o 2.900 minutos, además de haber repartido tres asistencias. Su media es de un gol cada dos partidos y medio o 181 minutos y 25 segundos.



Ahí igualmente dobla los registros de Costa, que ha jugado 26 encuentros esta campaña, 18 de titular, con un total de 1.665 minutos y ha aportado cuatro dianas, dos de ellas de lanzamientos de pena máxima. Ha dado cuatro pases de gol. Su promedio es de un tanto cada 416 minutos o cada seis encuentros y medio, inferior claramente a su amigo y compañero ofensivo.



En una tercera comparación, la carrera de ambos en el Atlético de Madrid, ahí sí vence Diego Costa, aquel delantero imparable que conquistó la Liga de rojiblanco en 2013-14. Él ha marcado 80 goles en 205 partidos (una media de un gol cada dos partidos y medio). Y Morata ha batido 22 veces la portería contraria con la camiseta del equipo dirigido por Diego Simeone en 57 choques, con una media de un tanto cada 2,59 partidos, prácticamente a la altura casi de Diego Costa.



¿Y LOS DOS JUNTOS?



También está la opción de jugar juntos en el ataque, por ahora descartada hasta el momento por Simeone desde la vuelta a la competición. No sucede desde hace tiempo, desde la derrota por 2-1 contra el Bayer Leverkusen del 6 de noviembre de 2019 -hace ocho meses-, cuando ambos partieron desde la alineación inicial y compartieron 62 minutos en la delantera. Ese día, el equipo sufrió una sonora derrota en Alemania, más por el juego que por el marcador, que terminó 2-1 por un gol de Morata, que también dispuso del 2-2, pero falló la ocasión. Ya había sido sustituido Diego Costa.



Es uno de los únicos seis partidos que han jugado juntos como titulares en la delantera del Atlético. Los otros cinco corresponden al 2-0 contra el Athletic Club en San Mamés y al 0-4 con el que goleó al Alavés, la pasada temporada; y al 0-2 con el que ganó al Lokomotiv en Moscú y a los empates contra el Valencia (1-1) y el Valladolid (0-0) en el primer tramo de este curso, en la primera quincena de octubre. Fueron tres choques consecutivos juntos como titulares en el ataque.



A ellos se añaden otros cinco encuentros en los que, sin compartir titularidad, sí coincidieron en el terreno de juego para un total de once choques o 568 minutos juntos en el ataque, con dos goles de cada uno, con evidentes altibajos, como el equipo por entonces, pero también con los mejores minutos quizá de la campaña del conjunto rojiblanco; aquel segundo tiempo contra el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, cuando niveló un 1-0 en contra y promovió un asedio al área de su rival.



"Es importante que estemos los dos metidos. Simeone habló con nosotros, se puede dar la posibilidad de que juguemos los dos, somos amigos, nos entendemos y cuando quiera el entrenador lo haremos. No sé si lo está reservando para dar alguna sorpresa. El equipo está fuerte y lo estamos llevando bastante bien", expuso Morata el pasado viernes después del 3-0 al Mallorca en pleno esprint final de la Liga.



GIMÉNEZ, JOAO FÉLIX Y HERMOSO, DUDAS CONTRA EL BETIS



Invicto en los últimos 15 partidos de competición oficial, el Atlético ya tiene este sábado al alcance la clasificación para la Liga de Campeones sin depender de nadie más que de él mismo. Si gana al Betis en el estadio Wanda Metropolitano lo conseguirá con dos jornadas de antelación, porque al menos garantizará como mínimo la cuarta posición.



Ahí ya mira el Atlético, tercero y que retomó este jueves los entrenamientos para preparar ese encuentro pendiente de José María Giménez, que se torció el tobillo izquierdo en los instantes finales del partido contra el Celta en Balaídos; Joao Félix, baja en Vigo por un edema óseo en el tobillo; y Mario Hermoso, que ultima su puesta a punto de unas molestias.



Los tres son duda para el duelo de este sábado, en el que ya estará disponible Yannick Carrasco, tras perderse el último choque por un "cuadro digestivo".