Del Bosque: "En Sudáfrica se hizo bien todo lo que los entrenadores queremos"

Madrid, 10 jul (EFE).- El exseleccionador español de fútbol Vicente del Bosque, campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 con el combinado nacional en una final de la que se cumple una década este sábado, recordó que en aquel torneo el equipo "hizo muy bien" todos los aspectos tácticos que un entrenador desea.



"He visto otra vez el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012 y te das cuenta que muchas de las cosas que todos los entrenadores queremos las hicimos muy bien: poca distancia entre líneas, robábamos, nos replegábamos, salíamos al ataque, y quizás nos faltó algo de profundidad, y con David (Villa) solucionamos muchos de esos problemas, porque no llegamos muchas veces a gol", analizó el exseleccionador durante el foro virtual 'WFS Live'.



Del Bosque, ganador con España de ese Mundial de hace una década y de la Eurocopa 2012 en Polonia y Ucrania, participó junto con sus entonces pupilos David Villa y Juan Mata, y con el entonces director deportivo de la Federación Fernando Hierro, en una mesa redonda por el décimo aniversario del Mundial en el foro virtual organizado por World Football Summit y el exfutbolista brasileño Ronaldo Nazario.



En ella, el técnico salmantino destacó que ese éxito hizo a España "cambiar esa idea" de que era un país "bueno en deportes individuales pero no en deportes de equipo" y explicó que una de las claves fue la labor personal con aquella plantilla.



"Recuerdo que uno de los primeros días, habíamos recibido la fantástica herencia de Luis Aragonés (seleccionador del triunfo en la Eurocopa 2008), y recuerdo que les dije: 'Tenéis que hablar del anterior seleccionador bien, nosotros tenemos que ganarnos vuestra confianza'. La clave fue la normalidad", aseguró.



En ese sentido, elogió al equipo, un plantel de jugadores "majos, correctos, que se preocupaban por los demás" y explicó que durante la concentración del Mundial trataron de "no atosigar" y "dar libertad a los jugadores", organizando entrenamientos "agradables" en una concentración tan larga.



"Yo creo que no vamos a tener otra vez a Villa, ni a Juan (Mata), Iniesta, Xavi Hernández, que son únicos... Pero que vamos a tener jugadores para disputar campeonatos no me cabe ninguna duda", apostó Del Bosque.



El exseleccionador destacó que los jugadores y técnicos españoles actuales están ejerciendo en el extranjero, una cosa que "ha fortalecido" al fútbol español.



"No hay que tener miedo al futuro, vamos a tener un futuro bueno, tenemos métodos de entrenamiento, gente preparada, chavales jóvenes que no tienen nada que envidar a nadie", añadió.



Del Bosque recordó que aquél grupo con el que él ganó en 2010 y 2012 luego cayó en el Mundial 2014 y la Eurocopa 2016, y dijo que sus sucesores (Julen Lopetegui, Fernando Hierro, Robert Moreno y Luis Enrique Martínez) han ido "haciendo bien las cosas".



"El fútbol español tiene buenos cimientos, saldrán otros jugadores distintos, pero seguiremos optando a los próximos campeonatos, no me cabe duda, y no solo a nivel de club, sino de selección", finalizó Del Bosque, a preguntas de Julio Senn, socio de Senn Ferrero Asociados y moderador de la charla en el 'WFS Live'. EFE



