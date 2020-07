El argentino Quiroga confía en ser campeón con San Luis para sacarse una espina

San Luis Potosí (México) 18 jul (EFE).- El argentino Mauro Quiroga, delantero del Atlético San Luis, aseguró este sábado tener una espina clavada por no ser campeón en el fútbol mexicano y confió en sacarla con su nuevo equipo.



"Con el Necaxa quedamos cerca de jugar una final, esa espina la traigo clavada. En lo individual me tocó el título de goleador, eso es un sueño de delantero pero no me conformo, sigo con hambre de salir campeón", dijo a Efe.



El atacante aseveró que antes de buscar los méritos individuales, ayudará al San Luis, sucursal mexicana del Atlético de Marid, que lo fichó como la contratación rimbombante del torneo Apertura 2020 que arrancará el jueves próximo.



"Una temporada exitosa sería con la consecución del título; es un objetivo que requiere de un largo proceso. En San Luis trabajaremos para dejar lo mejor en la cancha y retribuir a la institución que apostó enormemente para hacer bien las cosas", agregó.



Quiroga, quien jugó en equipos como Atlético Rafaela y San Martín de Tucumán en Argentina, así como con el Deportivo Alavés de España, comentó que su experiencia ayudará al San Luis porque fomentará la solidaridad entre compañeros sin cargar la etiqueta de figura.



"El equipo está por encima de cualquier nombre; somos un equipo de perfil bajo, humilde pero que tiene hambre de ganar. No tengo duda que mis compañeros van a crecer, se van a potenciar sus cualidades y ayudaré a sacar el máximo de todos para encontrar buenos resultados", añadió.



Trabajar de nuevo con Guillermo Vázquez, entrenador que tuvo en el Necaxa, fue sustancial para que Mauro Quiroga decidiera defender al Atlético San Luis; reconoce en su técnico a un hombre que sabe manejar el vestuario y entiende las necesidades de los futbolistas.



"Memo Vázquez tiene buen manejo con el grupo, sobre todo por el tacto con el jugador. Administra bien los momentos cuando el equipo llegar a tener un bajón anímico, e ahí la clave de sus éxitos. No me gusta adelantar vísperas, pero sé que tenemos muchas posibilidades de que nos vaya bien con él, seguiremos trabajando para que el inicio del torneo lo tengamos lo mejor posible", concluyó.